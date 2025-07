Cloud souverain : Qlik temporise

En novembre dernier, l’entité EMEA de Qlik soupesait le dossier du cloud souverain. Et l’avait poussé à la direction générale de l’éditeur.

Le sujet était d’abord venu sur la table des discussions au travers de discussions avec des clients installés au Moyen-Orient et en Afrique. Ceux-là sont soumis à des règles strictes en matière de confidentialité de données. Il faut dire que Qlik bénéficie au côté de Thomas Bravo d’un soutien financier minoritaire, mais « significatif » de la part de l’ADIA, l’autorité d’investissement de l’Émirat Abu Dhabi. Dans un second temps, les cas européens et français ont été évalués.

« Aujourd’hui, nous n’avons pas de stratégie pour déployer notre plateforme sur un véritable cloud souverain », rapporte Jacques Padioleau, vice-président de la région EMEA Sud chez Qlik, auprès du MagIT.

Une région Qlik Cloud en France Pas question pour autant de laisser les clients sans une réponse, même partielle. Par exemple, au sujet de la résidentialité des données. Sur le cloud, Qlik a choisi pour fournisseur principal AWS. « Notre plateforme [managée] fonctionne à 100 % sur l’environnement AWS », indique notre interlocuteur. L’éditeur semble avoir réussi avec son partenaire à respecter les réglementations en vigueur aux Émirats arabes unis. Il a lancé la semaine dernière Qlik UAE, une région cloud basée sur AWS, avec des garanties de localisation des données et des traitements. « La première réponse que nous souhaitons offrir à nos clients, c’est d’ouvrir davantage de régions », continue Jacques Padioleau. « Nous avions trois régions cloud : l’Europe, l’Asie et les États-Unis. En Europe, nous sommes descendus un cran plus bas en ouvrant l’Allemagne, l’Irlande, la Suède, le Royaume-Uni et, au premier trimestre prochain, la France ». Il s’agit de répondre aux « demandes d’entités publiques et parapubliques qui ont moins de contraintes que les ministères régaliens (justice, finances, armées) », avance Jacques Padioleau. « Nous assurons le chiffrement des données et les clients peuvent gérer leurs propres clés ».