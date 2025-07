Une étude repositionne le carbone comme candidat idéal pour des qbits stables

Quel est le meilleur « matériaux » pour construire des systèmes informatiques quantiques stables ? C’est une des grandes questions actuelles qui traverse le monde l’informatique quantique. La startup française C12, elle, a misé sur le carbone.

Une innovation pour un temps de cohérence 100 fois plus long

Mais une innovation pourrait changer la donne et faire passer ce temps de cohérence à 1,3 microseconde, soit 100 fois plus long que précédemment et 10 fois plus long que le temps obtenu avec le silicium dans des conditions comparables.

« La cohérence exceptionnelle obtenue confirme que nous avons fait le bon pari technologique. » Matthieu DesjardinsCTO et cofondateur de C12

L’avantage est que ce résultat est obtenu sans avoir besoin d’un champ magnétique externe extrêmement puissant et à une température relativement « chaude » de 300 millikelvins.

Pour y arriver, les chercheurs ont passé en revue plusieurs « usual suspects » qui provoquent la décohérence : l’effet Purcell, bruit électrique ambiant, spins nucléaires liés au carbone 13, les vibrations alias les phonons.

Verdict, c’est un autre suspect qui serait le principal coupable : le mécanisme dit de « co-tunneling ».

Le co-tunneling est une interaction entre l’électron piégé dans le nanotube et les électrons des électrodes métalliques connectées au nanotube. La limite actuelle viendrait donc des connexions qui sont pourtant nécessaires pour manipuler l’électron.