Acronis Cyber Protect ajoute de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs distants

Acronis a renforcé son logiciel de protection des données et de reprise après sinistre pour aider les équipes informatiques à gérer une main-d’œuvre distribuée.

Acronis Cyber Protect 16, la dernière version de la plateforme de protection des données de l’éditeur, qui est disponible dès maintenant, offre une option libre-service pour la récupération des traitements, des capacités intégrées de détection et de réponse sur l’hôte (EDR) et un tableau de bord consolidé pour la gestion des serveurs, entre autres améliorations.

Acronis Cyber Protect cible les PME et les petites entreprises, alors qu’Acronis Cyber Protect Cloud, une plateforme de sauvegarde et de reprise après sinistre pour les fournisseurs de services managés (MSP), porte le même nom.

Selon les analystes du secteur de la sauvegarde, les PME et les télétravailleurs ne sont pas souvent pris en charge par les logiciels d’entreprise, ce qui permet à Acronis d’atteindre un marché différent de celui des fournisseurs d’entreprise plus traditionnels. Les concurrents directs sont Carbonite et Asigra, qui ciblent également les PME et les MSP, respectivement.

Selon Krista Macomber, directrice de recherche au Futurum Group, ces petits clients ne disposent peut-être pas de toutes les fonctions de sécurité nécessaires et réfléchissent à la manière de protéger leur personnel à distance.

« Pour la protection des données d’entreprise, nous considérons [généralement] que les systèmes d’information sont au centre des préoccupations », a déclaré M. Macomber. « Acronis y voit une opportunité [maintenant que] nous travaillons tous de manière distribuée ».

Tout-en-un pour les PME La nouvelle fonction One Click Recovery permet aux administrateurs informatiques de sélectionner les utilisateurs qui peuvent lancer une restauration et démarrer le processus si un mot de passe est nécessaire, selon Acronis. Les utilisateurs peuvent choisir la dernière sauvegarde ou plusieurs autres points de restauration disponibles. Parmi les autres nouvelles fonctionnalités de sauvegarde, citons l’ajout du stockage immuable et la prise en charge de la dernière génération de bandes, LTO-9. Les fonctions de restauration nécessitent l’abonnement avancé à la plateforme Acronis Cyber Protect, dont le prix est légèrement supérieur à celui de la version standard, selon Acronis, et certaines fonctions nécessitent un déploiement cloud de la plateforme pour être utilisées. La plateforme offre des services de sauvegarde et de protection pour plus de 20 traitements différents, allant de Microsoft 365 à SAP HANA en passant par Linux KVM. En complément de cette fonction de récupération, Acronis intègre ses propres fonctionnalités d’EDR, lancées l’année dernière, qui permettent aux équipes informatiques des PME de trouver et de détecter les actions anormales des utilisateurs afin de stopper les ransomwares ou autres attaques. Acronis Active Protection, la fonction anti-ransomware de l’éditeur, s’ajoute aux autres fonctions de sécurité de Cyber Protect, avec des capacités d’apprentissage automatique pour détecter et arrêter les attaques potentielles. Les clients peuvent visualiser tous les environnements Acronis à partir d’un tableau de bord unique dans la console du logiciel, ce qui permet à plusieurs serveurs de rendre compte de l’état de santé de milliers de points d’extrémité à la fois, selon l’éditeur.