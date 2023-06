L’IA générative ne séduit pas les dirigeants (étude)

C’est ce qu’on appelle un contre-pied. Le spécialiste français de la data science, Ekimetrics a sondé plusieurs centaines de dirigeants d’entreprises de plus de 250 employés sur l’IA générative. Le verdict tranche avec le bruit médiatique autour de ChatGPT, OpenAI et autre Bard. Les dirigeants ne sont que 6 % à considérer que l’IA générative va permettre d’augmenter leurs gains de productivité, et 4 % à juger qu’elle permettra d’accélérer la montée en compétence de leurs collaborateurs.

Plus qu’une appréhension, il s’agit plutôt d’une prudence puisque les deux tiers des entreprises disent « ne pas avoir d’avis sur le sujet pour le moment ».

83 % des entreprises n’envisageraient pas d’utiliser l’IA générative.

Conséquence directe, 83 % des entreprises sondées n’envisageraient pas d’utiliser l’IA générative (contre 15% qui le font déjà ou qui envisagent de le faire). Certains y verront un conservatisme coupable, d’autres souligneront qu’il est fort possible que ces entreprises l’utilisent quand même « à la Monsieur Jourdain » (dans des outils métiers où ce type d’algorithme est infusé). D’autres enfin, y verront une prudence pour ne pas créer de dépendance stratégique et technologique.

Ekimetrics (et Opinionway avec qui il a réalisé l’étude) identifie trois principaux freins aux déploiements l’IA générative : les dirigeants veulent davantage d’informations sur son fonctionnement (20 %), ils veulent des garanties sur la protection de leurs données personnelles (14 %) et qu’on leur montre des cas d’usages avec de réels ROI (10 %).

L’émergence d’acteurs européens aux modèles économiques et technologiques très différents comme LightOn ou l’Allemand Aleph Alpha pourraient lever les deux premiers freins.