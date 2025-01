Engouement des dirigeants pour l’IA générative, mais son empreinte écologique les questionne

C’est ce qu’on appelle une dissonance cognitive. Les entreprises investissent massivement dans l’intelligence artificielle générative, mais elles anticipent que leurs ambitions entreront en conflit avec leurs objectifs de durabilité.

C’est ce qui ressort d’un rapport réalisé par NTT DATA. « 75 % des décideurs voient un conflit entre GenAI et durabilité », relève le spécialiste des infrastructures et des services informatiques.

L’empreinte de l’IA générative, un sujet qui monte Les études se multiplient sur le sujet. L’IA générative consomme énormément de ressources (énergie, eau, etc.). « Quand bien même seriez-vous le plus climatosceptique du monde, il vous faudrait prendre en compte [ce facteur] parce qu’il y a une relation très linéaire avec le coût », insistait dans nos colonnes André Brunetière, chief product & innovation officer de Cegid. « Donc forcément, par effet rebond, si on s’intéresse au coût, on s’intéresse à l’empreinte carbone ». « Dans les proportions pour lesquelles la GenAI pose la question de la consommation énergétique, les LLMs [N.D.R. grands modèles de langage] sont nouveaux », rappelait également Jean-Baptiste Bouzige, CEO et co-fondateur du cabinet de conseil Ekimetrics. Pour NTT DATA, la prise de conscience des enjeux RSE se fait donc aussi sentir du côté des entreprises (ou en tout cas des trois quarts d’entre elles). Un mouvement qui, d’après NTT DATA, devrait prendre de l’ampleur sur les cinq prochaines années.

En route vers la GenAI frugale Peut-être pas chez Donald Trump, mais ailleurs, les choses commencent déjà à bouger concrètement. 47 % des décideurs affirment par exemple disposer d’objectifs clairs et mesurables pour réduire l’impact environnemental de leurs solutions GenAI. « Seulement 47 % » ; regrette cependant NTT DATA. 91 % des entreprises exigent que leurs fournisseurs de GenAI aient des références en matière de développement durable. Plus de 8 répondants sur 10 estiment également qu’il est très important que les directions fournissent des directives sur l’équilibre entre l’usage (« l’innovation ») et la responsabilité. Il est en effet facile de se laisser griser par des outils comme ChatGPT. Deux autres chiffres encore plus élevés traduisent bien cette évolution vers une IA plus frugale. 91 % des entreprises exigeraient que leurs nouveaux fournisseurs de GenAI aient des références en matière de développement durable. Et 9 décideurs sur 10 disent avoir déjà mis en œuvre des pratiques pour réduire les besoins de stockage et de calculs pour cette technologie. Rappelons qu’une des meilleures pratiques reste… de ne pas utiliser la GenAI quand celle-ci n’est pas indispensable. « La GenAI peut contribuer à la mise en place de pratiques plus durables en améliorant la productivité et en réduisant les coûts, tandis que l’utilisation efficace des ressources et la rationalisation des processus peuvent réduire les déchets. Toutefois, aucune organisation ne devrait se lancer dans une initiative de GenAI sans avoir au préalable défini les bases. », résume David Pereira, responsable de la Data et de l’IA chez NTT DATA.