Cyberhebdo du 30 juin 2023 : 7 cyberattaques rapportées, le Canada en tête avec 2 cas

Bienvenue dans le Cyberhebdo, votre revue de presse hebdomadaire sur les cyberattaques qui ont fait l'actualité au cours de la semaine écoulée. Cette semaine, nous avons recensé 7 cyberattaques rapportées dans les médias, provenant de différents pays à travers le monde. Le pays le plus représenté dans notre revue de presse cette semaine est le Canada, avec 2 cas d'attaques signalés. Nous avons également relevé des incidents en Allemagne, à Taïwan, aux États-Unis, en France et en Pologne. Il est important de noter que dans cette revue de presse, nous nous concentrons sur les cyberattaques qui vont au-delà des simples attaques par déni de service distribué (DDoS) ou

24/06/2023 - ZDZiT (POL)

Une cyberattaque a paralysé la ville d'Olsztyn en Pologne. Les principales rues de la ville sont bloquées et les habitants rencontrent des problèmes pour acheter des tickets de transport en commun. Le système de gestion du trafic ne fonctionne plus et les panneaux d'information électroniques sont également affectés. Les autorités locales enquêtent sur l'incident. (source)

24/06/2023 - Suncor Energy (CAN)

Suncor Energy, une entreprise canadienne, a subi une cyberattaque. Elle travaille avec des experts tiers pour enquêter et résoudre la situation. Aucune preuve de compromission ou d'utilisation abusive de données de clients, de fournisseurs ou d'employés n'a été trouvée pour le moment. Certaines transactions avec les clients et les fournisseurs peuvent être affectées pendant que l'entreprise travaille à résoudre l'incident. (source)

25/06/2023 - L'Administration régionale Kativik (ARK) (CAN)

Les systèmes informatiques de l'administration régionale Kativik ont été victimes d'une intrusion le 25 juin, perturbant les communications internes de l'organisation. Une enquête est en cours pour déterminer la nature de l'attaque. On ne sait pas encore si des informations personnelles des employés ou des résidents ont été compromises. Les conséquences sur les activités de l'administration régionale sont inconnues pour le moment, mais les communications internes sont perturbées. Les équipes travaillent sans relâche pour rétablir les systèmes et donneront plus de détails ultérieurement. (source)

27/06/2023 - Econsult Solutions (USA)

Econsult Solutions, une entreprise d'analyse économique et de conseil, a été victime d'une attaque avec ransomware qui a exposé les données personnelles de ses employés. Les données sont détenues en otage par les pirates. On ne sait pas encore si les données des partenariats de l'entreprise avec les gouvernements ont été exposées. Econsult travaille avec des experts en cybersécurité pour enquêter sur l'incident. Les employés touchés bénéficieront d'un service de surveillance de crédit gratuit. (source)

27/06/2023 - Virbac SA (FRA)

L'entreprise Virbac, spécialisée dans la recherche, la production et la commercialisation de médicaments vétérinaires, a été victime d'une cyberattaque. Elle propose des médicaments pour les animaux de compagnie et pour le bétail. Ses ventes sont réparties géographiquement en France, en Europe, en Asie, en Amérique latine, en Amérique du Nord, dans le Pacifique et en Afrique/Moyen-Orient. (source)

29/06/2023 - Qinghao Technology (TWN)

TSMC nie avoir été victime de cette attaque et pointe du doigt un sous-traitant, Qinghao Technology. Bassterlord est à l'origine de l'attaque. Il est décrit comme un homme caucasien de 27 ans, originaire d'Ukraine. La demande de rançon de 70 millions de dollars est l'une des plus importantes à ce jour. (source)

30/06/2023 - Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG (DEU)

La Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG a été victime d'une cyberattaque qui a affecté certaines parties de son infrastructure informatique. La production et la logistique ne sont pas touchées. Il n'a pas encore été déterminé si des données de l'entreprise ont été compromises. L'entreprise collabore étroitement avec les autorités de sécurité et un prestataire de services de sécurité informatique externe. Les efforts sont en cours pour rétablir pleinement les systèmes. (source)

Revue de presse réalisée en partie avec ChatGPT. Les explications sont à lire ici.