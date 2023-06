Toulouse stimule sa connectivité avec une infrastructure 5G + IP/MPLS

Après avoir remporté l'une des 39 subventions accordées dans le cadre de l'appel à projets numérique Connecting Europe Facility (CEF) de l'Union européenne, et dans le cadre du projet européen HI5, Toulouse Métropole et ses partenaires vont déployer un réseau privé Nokia multiservice, à la fois 5G et IP/MPLS. Les enjeux sont de renforcer l'attractivité de la région en améliorant les services municipaux comme ceux de mobilité, mais aussi de renforcer la sécurité publique.

Le Fonds européen pour les technologies numériques (CEF Digital) vise à combler l’écart significatif constaté entre les financements privés et publics. Avec d'autres instruments de financement, notamment le Mécanisme de Relance et de Résilience ou encore l’InvestEU, le CEF Digital contribuera à soutenir un montant sans précédent d'investissements consacrés à des infrastructures de haute performance sûres, sécurisées et durables - en particulier les réseaux Gigabit et 5G à travers l'UE.

Un projet financé par l’UE Cette action sera importante pour soutenir la transformation numérique de l'Europe, comme le souligne la proposition « Path to the Digital Decade ». Le CEF Digital est également conçu pour contribuer à l'augmentation de la capacité et de la résilience des infrastructures numériques de base dans tous les territoires de l'UE. Le sujet est considéré crucial pour l'ambition de l'Europe de continuer à être numériquement souveraine et indépendante dans les années à venir. L'un de ces territoires est Toulouse Métropole, couvrant une superficie de 458,2 km2 avec une population de près de 8000 000 habitants. L'objectif principal du projet numérique du CEF pour Toulouse Métropole est d'améliorer les services municipaux pour les citoyens, de créer une ville plus sûre et plus respectueuse de l'environnement, de développer des zones d'innovation et d'améliorer les services de mobilité sur le territoire. La nouvelle infrastructure informatique couvrira dans un premier temps une zone d'essai de 16 km2 qui servira à tester différents cas d'utilisation avant d'être étendue à l'ensemble de l'agglomération. Cette infrastructure sera utilisée pour valider auprès de nombreux utilisateurs la pertinence de ces nouveaux services dans les domaines suivants : culture/événements, transport/nouvelle mobilité, éducation, connectivité des infrastructures publiques et sécurité.