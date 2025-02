Marseille se dote, à son tour, d’un campus cyber

La métropole Aix-Marseille Provence est le 2ème territoire le plus important en France après le grand Paris en termes de développement économique avec une taille quatre fois plus importante pour 2,8 millions d’habitants. La région a été récompensée en 2022 et 2023 comme capitale de l’innovation selon l’Union Européenne. Cette distinction est notamment liée aux différentes industries présentes dans la région et les conséquences en matière de cybersécurité.

Principale zone de défense du pays

En effet, La région PACA est la 1ère zone de défense du pays avec la plus grande base navale et la plus grande base aérienne en Europe. Marseille accueille plusieurs datacenters parmi les plus importants du pays et 18 câbles sous-marins y arrivent permettant de relier plus de 5 milliards de personnes sur la planète. De quoi positionner la cité phocéenne comme 6ème hub mondial (avec l’ambition de rejoindre le top 5 au plus tard en 2026).

Cette situation s’explique aussi par la forte concentration d’entreprises à très forte valeur ajoutée opérant dans la région. C’est par exemple Naval Group, Dassault Aviation, Airbus Hélicoptères ou encore l’armateur CMA-CGM - victime d'une cyberattaque en septembre 2020. N’oublions pas non plus le projet de fission nucléaire ITER, un chantier international gigantesque en coopération avec plusieurs nations avec lesquelles les relations sont houleuses (Chine et Russie en particulier) ou encore une usine photovoltaïque de 1,5M/W implantée sur 42 ha.

« Ce projet offre à notre région un nouveau défi : développer l’industrie de la cybersécurité et s’imposer comme un territoire d’excellence numérique », explique Olivier Darasson, ancien député et président du campus Euromed. Il évoque déjà des coopérations possibles avec l’autre rive de la Méditerranée. La direction générale est assurée par Clément Rossi, ancien directeur des partenariats du FIC.