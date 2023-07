Data privacy Framework : un accord qui passe difficilement en Europe

Troisième round. Après un accord de principe signé le 25 mars 2022, pour donner suite au décret présidentiel américain (EO14086) publié le 7 octobre 2022, et à l’engagement mis en œuvre le 3 juillet 2023 par le secrétaire d’Etat au commerce américain, la Commission Européenne convient que les « États-Unis garantissent un niveau de protection adéquat – comparable à celui de l'Union européenne – pour les données à caractère personnel transférées de l'UE vers des entreprises américaines ».

Selon le texte de 137 pages, ces transferts de données pourraient se faire « en toute sécurité de l'UE vers des entreprises américaines participant au cadre », sans nécessité de « mettre en place des garanties supplémentaires en matière de protection des données ».

Pour rappel, les précédents accords transatlantiques de transferts de données, le Safe Harbor et le Privacy Shield, avaient été invalidés par la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) en 2015 et 2020 après les interventions de l’étudiant en droit devenu avocat, Maximilian Shrems.

Un accueil mitigé

« C'est avec un certain soulagement que les membres de l'AFCDP ont pris connaissance de la décision de la Commission européenne de reconnaître l'adéquation des États-Unis pour les transferts de données personnelles, avec le nouveau "Cadre de protection des données personnelles" », affirme Patrick Blum, Délégué Général de l'Association Françaises des Correspondants à la protection des Données à caractère Personnel.

« Cette décision est propre à permettre et simplifier les processus qui s'appuient sur de tels transferts », ajoute-t-il.

De son côté, AWS avait « salué » l’accord de principe signé en mars 2023 en indiquant qu’il s’engagerait à « procéder à la certification conformément au cadre de protection des données dès son adoption ». « Nous attendons avec impatience que nos clients et leurs utilisateurs finaux bénéficient des nouvelles garanties » écrivaient Mickael Punke, vice-président Global AWS Public Policy chez Amazon, en avril dernier.

Pour Drew Bagley, Vice-président & Counsel, Privacy and Cyber Policy chez Crowdstrike, le Data Privacy Framework « est une avancée positive dans le cadre de la protection des individus et des entreprises contre les cybermenaces sur les deux rives de l’Atlantique ».

Pour autant, l’annonce ne répondrait pas aux craintes des fournisseurs de services de cloud souverain.

« En ce qui concerne l’immunité aux lois extraterritoriales américaines, c’est bien de permettre aux entreprises de sortir du flou juridique. Mais en sommes-nous vraiment sortis ? », s’interroge pour sa part Sébastien Lescop, Directeur général de Cloud Temple.

Jérôme Valat, cofondateur de Cleyrop, un data hub européen va plus en se rangeant à l’avis de NOYB (None of Your Business), l’association dirigée par Max Schrems.

« La Commission européenne ne fait malheureusement que repousser le problème sans mettre fin à l’incertitude juridique pour de nombreuses entreprises », écrit-il dans un commentaire envoyé à la presse. « Pas de surprise, pas de suspense. Nous repartons pour 2 ans de procédure dont on connait déjà l’issue : une invalidation, pour la troisième fois, par la Cour de justice [européenne] ».