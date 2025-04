InCyber Forum 2025 : la confiance numérique dans la tourmente de l’ère Trump

Si le thème de la 17ième édition de l’InCyber Forum (ex-FIC) était officiellement le « Zero Trust », le terme de confiance a pris un tout autre sens lors de la session d’ouverture.

Avec le Zero Trust, on pense à l’absence de confiance vis-à-vis de l’utilisateur et de son terminal, et du besoin de contrôler en permanence leurs actions afin de sécuriser le système d’information. Très inspiré par le sujet, le général Wattin-Augouard, fondateur du forum expliquait : « l’absence de confiance a priori favorise la confiance a posteriori. La méfiance est le terreau de la confiance, et je suis certain que la confiance sera le maître mot de ces décennies à venir ».

Ce sera sans nul doute le cas dans les architectures informatiques, mais dans le domaine géopolitique, l’heure est au retournement d’alliances et à la rupture de la confiance vis-à-vis d’un allié de longue date de la France et de l’Europe, les Etats-Unis.

Le spectre d’un embargo du Cloud se dessine La volte-face de Donald Trump vis-à-vis de ses alliés européens, Ukraine et Danemark en tête, a clairement laissé des traces dans les esprits. Jean-Noël de Galzain, le président d’Hexatrust a bien évidemment évoqué l’urgence de la France et de l’Europe à miser sur ses acteurs souverains, s’emportant contre la récente décision du ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse de signer un contrat de plus de 150 millions d’euros avec Microsoft. En ce premier avril, il s’est permis un poisson d’avril avec la rumeur d’une possible surtaxe de 25 % par l’administration Trump sur tous les services numériques américains facturés aux européens… Un canular terriblement réaliste lorsqu’on écoute Max Schrems qui est intervenu peu après. Ce dernier a évoqué le scénario d’une coupure possible des services Cloud américains à l’encontre d’un pays européen : « ces dernières semaines, des discussions ont eu lieu au sujet d'un embargo contre un État membre, le Danemark dans le cadre du bras de fer sur le Groenland. Nous pourrions avoir un embargo, ce qui signifierait qu'un fournisseur américain devrait suspendre ses services et avoir une fermeture numérique ». L’activiste souligne que, pour les Etats-Unis, il serait très simple de décréter un embargo numérique sur le Danemark et ses 6 millions d'habitants. Un simple Executive Order (décret) signé de Trump et toutes les entreprises américaines ne seraient plus autorisées à fournir des services à cet Etat membre. Pour Max Schrems, un tel scénario, impensable il y a quelques mois, est devenu parfaitement crédible. Pire, le mode de gouvernance de Donald Trump, à base de décrets ne nécessitant pas l’accord du congrès américain, pourrait bien impacter aussi la fameuse section 702 du texte de loi FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act). Ce texte régit les écoutes des données des individus et entreprises non-américains via les opérateurs de télécoms et fournisseurs Cloud. Après l'annulation du Privacy Shield et surtout le début de la guerre en Ukraine, Joe Biden et Ursula von der Leyen s’étaient rencontrés le 25 mars 2022 pour parvenir à un accord permettant les échanges de données entre l’Europe et les Etats-Unis. Si les termes de cet accord ont été très débattus, le décret signé par Joe Biden limitait en partie la portée de la section 702. Or, depuis le début de son second mandat, Donald Trump s’est attaché à annuler de nombreux décrets signés par Joe Biden : « en pratique, il suffit d'une seule signature pour annuler tout cet accord de transfert de données sur lequel repose toute utilisation de Google, Microsoft, AWS », relève Max Schrems. A ce jour, Donald Trump a annulé la moitié des décrets signés par Joe Biden lors de sa présidence. Ce n’est pas encore le cas de celui concernant les échanges de données avec l’Europe, mais l’usage de nombreux services Cloud américain ne repose que sur cette seule signature… Max Schrems lors de son allocution en plénière d'ouverture de l'édition 2025 du forum InCyber. Devant le discours rassurant des hyperscalers qui disposent de datacenters en Europe et qui pourraient maintenir leurs services, Max Schrems se montre prudent : « il y a des options techniques pour que les États-Unis n'aient pas accès aux données européennes. Si les fournisseurs peuvent prouver que, de fait, ils n’ont pas accès aux données, cela pourrait fonctionner. Selon la loi américaine, si vous n'avez ni possession, ni garde, ni contrôle, alors vous n'êtes pas obligé de les livrer aux États-Unis ». Pour autant, les actes d’allégeance des GAFAM envers Donald Trump n’ont pas de quoi rassurer les entreprises européennes sur la confidentialité de leurs données sur le sol européen…