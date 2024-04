Espionnage économique par l’IT : les États-Unis renforcent FISA, l’Europe réagira-t-elle ?

Les États-Unis ont prolongé la section 702 de leur Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA).

Les médias parlent régulièrement du CLOUD Act, mais celui-ci s’inscrit dans un corpus législatif extraterritorial plus large, dont la pierre angulaire est – et reste donc – FISA.

Or, comme les données des entreprises européennes et des administrations publiques sont massivement stockées dans des clouds américains, elles tombent sous le coup de cette loi de renseignement. Ouvrant ainsi la porte à d’autres applications que la seule lutte contre le terrorisme et la criminalité.

« La section 702 du FISA autorise les agences de renseignement américaines à collecter […] sans mandat et de façon massive, les données numériques des personnes non américaines », rappelle Henri d’Agrain, délégué général du Cigref.

Visiblement lassée de ces (faux ?) arguments, Henri d’Agrain tranche. « Je constate quand même que les adversaires du niveau de garantie le plus élevé de l’EUCS entretiennent plusieurs confusions », écrit-il. « [Une confusion] entre la cybersécurité des services cloud – qui permet de se protéger d’accès illégitimes et illégaux , essentiellement d’origine criminelle – et la protection des données contre les accès illégitimes, mais légaux des services de renseignements ».

Le premier argument est que leurs clouds sont ultra-sécurisés. Le second est que certaines lois – mais pas FISA – sont encadrées par des juges, américains, et donc indépendants (disent-ils). Un troisième est que ces fournisseurs d’IT s’opposent systématiquement à ces demandes sur leurs clients avec une armée d’avocats… ce qui ne garantit cependant pas de l’issue des procédures de contestation.

Deux arguments sont souvent avancés pour rassurer les clients européens et, plus récemment, pour contrer la volonté française d’ajouter l’immunité au droit extraterritorial dans le prochain schéma de certification EUCS de l’Union européenne.

La France isolée sur un EUCS immun aux droits non européens

« C’est la raison pour laquelle les membres du Cigref sont si attachés à un schéma de certification EUCS qui, dans son niveau d’exigences le plus élevé, permet de garantir l’immunité des services cloud aux législations non européennes à portée extraterritoriale », conclut le délégué général du Cigref et ancien de la Marine nationale.

Aujourd’hui, pour lui, « les données stratégiques des entreprises et des administrations [N.D.R. : non couvertes de surcroît par le RGPD] ne bénéficient en Europe d’aucun dispositif réglementaire pour les protéger contre les ingérences étrangères ».

Le mot est lâché : « ingérence ».

Or face à cette nouvelle porte ouverte à « l’ingérence », force est de constater que la position française n’est pas sûre de s’imposer. Et le degré le plus élevé de l’EUCS pourrait donc certifier des Azure, GCP, OCI et autres AWS.

L’ancien député (REM) Jean-Michel Mis abonde dans le sens d’Henri d’Agrain en évoquant des Européens « naïfs ». Le mot est exactement celui employé en 2020 par Servane Augier, alors directrice générale d’Outscale (la filiale cloud de Dassault Systèmes) passé depuis chez NumSpot.

« L’instrumentalisation du droit pénal n’est pas la même aux États-Unis et en France. BNP Paribas et Alstom l’ont montré – dans un autre domaine que l’IT –, mais dans un contexte d’application extraterritoriale du droit US », dénonçait-elle déjà à l’époque. « Nous sommes extrêmement naïfs ».