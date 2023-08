OpenTF : des éditeurs vent debout contre le changement de licence de Terraform

Le logiciel d’infrastructure as code Terraform est au centre d’une controverse concernant les contributions open source depuis que HashiCorp a rendu publique sa décision de passer à une licence commerciale.

En réponse à la mesure prise par HashiCorp, un consortium d’éditeurs dont les activités reposent sur Terraform, ainsi que des contributeurs individuels ont créé l’initiative OpenTF.

Le collectif menace de forker le logiciel d’IaC si HashiCorp refuse de reconsidérer son changement de licence. Ce faisant, les organisateurs d’OpenTF et d’autres contributeurs de la communauté Terraform ont démenti une des affirmations de HashiCorp pour justifier son adoption de la licence Business Source (BSL). L’éditeur californien assure que ses concurrents ont utilisé le code source de Terraform sans contribuer en retour.

« C’est inexact et trompeur », indique le manifeste publié sur le site OpenTF.org, qui a été lancé cette semaine. « Beaucoup d’éditeurs impactés par le passage à la licence BSL ont apporté d’importantes contributions à la communauté Terraform ».

Le site énumère ensuite des exemples de contributions, notamment des mises à jour des binaires principaux, des modules Terraform, des outils tels que Terragrunt et tfsec, ainsi que de la documentation et des ressources pédagogiques.

« Vous me dites que trois entreprises peuvent s’engager à fournir 13 ETP sur cinq ans », écrit Rick Rackow, ingénieur SRE chez TomTom, un éditeur de solutions de géolocalisation basée à Amsterdam, dans un message publié sur LinkedIn cette semaine. « Il est étrange que 13 ETP aient si peu de contributions [récentes] [à Terraform], à moins que, peut-être, ces entreprises n’aient pas eu 13 personnes engagées pour contribuer à Terraform jusqu’à présent et qu’elles ne puissent pas construire leur entreprise sur un projet maintenu par une autre entreprise. »

« Chaque fois que l’on fait bifurquer un produit, on duplique les efforts, et… c’est dans l’intérêt de personne de faire deux fois le même travail », avance Sebastian Stadil, fondateur et PDG de Scalr, qui commercialise un back-end d’opérations à distance pour Terraform. « Idéalement, Terraform restera open source , mais s’il ne peut pas l’être, le manifeste vise à préserver une voie ouverte ».

« Le problème, c’est que cela envoie un signal », interprète-t-il. « Si vous êtes un développeur et que vous voyez des demandes populaires, bien conçues et testées qui sont ignorées, vous n’allez pas perdre votre temps à essayer de contribuer à votre tour ».

Ouverte en mai 2021, la modification proposée ajouterait de la sécurité à Terraform, selon Robert Hafner, en permettant aux fichiers d’état d’infrastructure d’être chiffrés côté client, sous le contrôle de l’utilisateur, et non plus seulement côté serveur. Le changement proposé comprenait des tests, qui ont tous été réussis, et ne présentait pas de changements incompatibles avec l’existant, allègue-t-il.

Cependant, un autre contributeur de Terraform non affilié à l’OpenTF en a fourni un. Robert Hafner, auteur du livre à paraître « Terraform in Depth », a mentionné sa pull request numéro 28603, intitulée « standalone client-side remote state encryption ».

« Au début [Terraform], était un véritable projet open source, collaboratif et sous licence [open source] », énonce Sebastian Stadil. « Puis, il y a quelques années, il était sous licence open source, mais non collaboratif, et maintenant, il n’est ni collaboratif ni sous licence open source ».

« Il y a des centaines et des centaines de contributions que les gens ont essayé de faire, mais ils [les ingénieurs d’HashiCorp] ne les ont pas acceptées ». Sebastian Stadil CEO et cofondateur, Scalr

Bien que cela constitue une explication possible pour les retards et les lacunes dans la révision des contributions communautaires à Terraform, cela ne contredit pas l’affirmation des organisateurs de l’OpenTF selon laquelle HashiCorp a maintenu un contrôle strict sur les mises à jour du projet.

Un manifeste populaire malgré le scepticisme des experts

Un utilisateur des produits de HashiCorp se dit favorable à l’appel d’OpenTF pour que HashiCorp reconsidère le changement de licence, au moins pour Terraform.

« Ce qui est intéressant, c’est que rien de tel ne se produit pour Packer, Vault et d’autres produits », note Andrey Devyatkin, consultant senior en ingénierie cloud chez Hippo, un éditeur new-yorkais d’une application de gestion du prix des médicaments sur ordonnance. « Si j’étais HashiCorp, je conserverais la licence précédente pour Terraform et la changerais pour le reste des produits ».

« Si j’étais HashiCorp, je conserverais la licence précédente pour Terraform et la changerais pour le reste des produits ». Andrey Devyatkinconsultant senior ingénierie cloud, Hippo

Il existe un effort pour forker HashiCorp Vault sur GitHub, lancé en 2020, qui n’a pas trouvé de soutien généralisé et qui reste des milliers de commits derrière le dépôt officiel de Vault.

Pendant ce temps-là, la popularité d’OpenTF grimpe. Le 17 août, les organisateurs déclaraient avoir rassemblé plus de 70 soutiens au manifeste et plus de 1000 étoiles sur GitHub. Le 18 août 2023 à 11 h 10, le manifeste d’OpenTF a récolté plus de 1300 étoiles sur GitHub et 349 signatures uniques sur le site Web, dont 80 sont attribuées à des entreprises, 262 à des particuliers (la fondation citée dans la liste n’existe pas et l’on ne compte pas un doublon N.D.L.R), 6 à d’autres projets open source.

Malgré cela, d’autres observateurs de l’industrie ont exprimé des doutes sur la viabilité d’un fork de Terraform.

Selon le site Web de l’OpenTF, l’objectif, en cas de fork, est de donner le projet à une fondation open source établie, mais aucune fondation spécifique n’a été nommée. HashiCorp est un membre Silver de la Cloud Native Computing Foundation et il est peu probable qu’il permette à OpenTF de donner un Terraform forké, selon Rick Rackow – tout comme il est peu probable que HashiCorp fasse un tel don de lui-même.

« Aucune fondation saine d’esprit n’acceptera un fork de Terraform pour l’instant ». Rick RackowIngénieur Senior SRE, TomTom

« Je vois mal HashiCorp faire don de Terraform. Ils auraient pu le faire tout de suite sans [subir] les problèmes de licence et les mauvaises relations publiques », commente Rick Rackow. « Aucune fondation saine d’esprit n’acceptera un fork de Terraform pour l’instant ».

Un autre expert de l’industrie n’a pas manqué d’insister sur le fait que le projet d'embranchement n’existe que sur le papier.

« Jusqu’à ce que cela devienne une réalité et non une prétendue menace, je n’y accorderais pas trop de crédit », lance Donnie Berkholz, fondateur et analyste en chef du cabinet Platify Insights. « Le dépôt [OpenTF] contient un manifeste, pas un fork du code source de Terraform, et la grande majorité des engagements sont vagues ».

« Je doute que quiconque chez HashiCorp tremble dans ses bottes ». Andi MannCTO et fondateur, Sageable

Un troisième observateur de l’industrie rejette en bloc l’initiative d’OpenTF, allant jusqu’à la qualifier de « ridicule ».

« Je doute que quiconque chez HashiCorp tremble dans ses bottes », assène Andi Mann, directeur technique mondial et fondateur de Sageable, une société de conseil en technologie à Boulder, au Colorado. « Il me semble que ces contestataires crient dans le vide, se battent contre des moulins à vent… Je vous laisse le choix de la métaphore éculée pour qualifier cette action inutile ».