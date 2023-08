Pour lutter contre ses compétiteurs, HashiCorp (Terraform) abandonne l'open core

L’entreprise s’est engagée à ce que les utilisateurs de son logiciel d’édition communautaire et les partenaires qui ont contribué à des projets tels que les providers Terraform ne soient pas affectés par ce changement. Le passage de la Mozilla Public License v2.0 (MPL 2.0) à la Business Source License (BSL) v1.1 pour les futures versions des produits HashiCorp est un effort pour sévir contre les concurrents qui utilisent son code source à des fins commerciales, selon Armon Dadgar, cofondateur et directeur technique d’Hashicorp, dans un billet de blog publié la semaine dernière.

« Nous pensons que les modèles commerciaux d’open source doivent évoluer pour que l’écosystème puisse continuer à fournir des logiciels ouverts et librement disponibles », écrit le CTO, dans un billet de blog publié le 10 août 2023. « Les éditeurs qui proposent des services concurrentiels basés sur nos produits communautaires ne seront plus en mesure d’intégrer les futures versions, les corrections de bugs ou les correctifs de sécurité apportés à nos produits ».

HashiCorp n’a nommé aucun de ces fournisseurs dans le billet de blog ou dans la FAQ qui l’accompagne. La plupart des déclarations faites par les représentants de l’entreprise visaient à rassurer les clients et les partenaires sur le fait que le changement de licence ne les affecterait pas négativement.

« Notre objectif premier avec ce changement est de minimiser l’impact sur notre communauté, nos partenaires et nos clients », poursuit M. Dadgar. « Nous continuerons à publier le code source et les mises à jour des produits HashiCorp sur notre dépôt GitHub et nos canaux de distribution ».

Les utilisateurs finaux pourront copier, modifier et redistribuer le code, et les partenaires pourront continuer à créer des intégrations, « sauf s’ils proposent une offre concurrentielle à HashiCorp », selon le billet d’Armon Dadgar.

HashiCorp n’est pas la première entreprise à ajuster sa licence de cette manière. La BSL a été développée par les cofondateurs de MySQL, dont l’un d’entre eux a également cofondé MariaDB. Couchbase a adopté la BSL en 2021. Des éditeurs tels que Confluent, MongoDB, Elastic et Redis Labs ont adopté une licence similaire (dont SSPL), en partie en réponse à la concurrence de fournisseurs de cloud tels qu’AWS. Red Hat a également suscité la controverse le mois dernier en modifiant la manière dont il met le code source de Red Hat Enterprise Linux (RHEL) à la disposition des développeurs et des utilisateurs.

Ce changement pour HashiCorp fait suite à son rapport sur les résultats du premier trimestre fiscal 2024 au début du mois de juin, dans lequel les dirigeants ont revu à la baisse les prévisions de revenus pour l’année, en invoquant un ralentissement de la croissance.