Comment Microsoft intègre Python dans Excel

Après Oracle Autonomous Database, Snowflake, SAP Datawarehouse Cloud (ex SAP BW), voilà que Microsoft décide d’intégrer Python à Excel.

Cette préversion publique dévoilée cette semaine a pour but de rendre la fonctionnalité à tous les utilisateurs ayant souscrit au programme Microsoft 365 Insider, puis télécharger la Build Version 2309 16.0.16818.2000 du Canal bêta d'Office 365. Elle peut être déployée sur Windows 10 ou 11. La version Mac sera livrée au moment de la disponibilité générale de la fonction.

Microsoft assure que Python dans Excel s’adresse aux analystes pour combiner les flux de travail Excel avec le langage aisément interprétable par un humain pour effectuer des visualisations, nettoyer des données, réaliser des tâches de machine learning ou encore conduire des analyses prédictives.

Microsoft n’entend pas seulement offrir la possibilité d’intégrer des DataFrames dans les cellules Excel, mais également laissé les utilisateurs exploiter les capacités de 19 librairies.

Microsoft intègre les librairies bien connues Numpy, Pandas, Seaborn et statsmodels. Ils peuvent par ailleurs utiliser matpotlib, scikit-learn et pytorch.

Microsoft a ainsi limité l’interaction avec les objets Excel. Le code Python peut lire les valeurs des cellules et celles en provenance de sources de données externes à travers le moteur de préparation et de transformation de données Power Query (qui peut être assimilé à un ETL).

Pour appeler le code et les librairies Python, l’utilisateur peut initialiser le conteneur en quelques clics via le ruban et l’onglet « insérer Python ». La fonction PY=() (et non seulement PY=, comme décrit dans l’annonce de Microsoft) permet également d’enclencher les traitements.

De bons retours, malgré quelques doutes subsistants

La réception publique de cette annonce est bonne, que ce soit chez les particuliers ou les professionnels.

« Chez KPMG, nous sommes ravis de l'impact que Python dans Excel aura sur nos clients du secteur fiscal », affirme Tejas Varia, Directeur, Tax Data & Analytics chez KPMG, dans un communiqué de presse. « Soutenu par les promesses de données et de sécurité offertes par le cloud de Microsoft, Python a le potentiel d'améliorer l'expérience Excel pour l'analyse avancée tout en fournissant aux entreprises la transparence, la simplicité et des aperçus plus profonds de leurs finances ».

Chris Gross, responsable de programme senior Excel chez Microsoft, mentionne le fait que l’éditeur a été dépassé par les événements : certains usagers inscrits à la bêta n’ont pas eu accès à la fonctionnalité, un « bug » qui a depuis été corrigé.

Toutefois, quelques voix s’élèvent contre la méthodologie d’implémentation mise en place par Microsoft. Si la priorité affichée est bien la sécurité, certains usagers regrettent que le fournisseur n’ait pas proposé un moyen d’utiliser des librairies Python installées localement. Le fait d’héberger des données sur le cloud ou les potentiels problèmes de performances liés au réseau.

D’autant que des librairies compatibles avec Excel existent par ailleurs dans le cadre de projet open source.

Or, avec le support officiel permis par Microsoft, « après la préversion publique, certaines fonctionnalités seront restreintes sans une licence payante ». À noter que dans le cadre de cette préversion publique, les capacités de calcul disponibles demeurent limitées.

Pour information, Google Sheets et Office Calc proposent une fonctionnalité similaire dont l'installation s'avère beaucoup plus manuelle. Ici, la firme de Redmond entend populariser l’usage de Python auprès d’un plus grand nombre de professionnels : elle partage déjà des tutoriels pour exploiter le langage de programmation, déjà au cœur d’un bon nombre de projets de machine learning et de deep learning.