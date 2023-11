Génération de code : MongoDB choisit Amazon CodeWhisperer

L’éditeur profite de son événement parisien MongoDB.local Paris pour annoncer un partenariat avec AWS. Cette fois-ci, il n’est pas réellement question de cloud, mais d’assistance à la création de code et d’application s’appuyant sur MongoDB.

Pour rappel, AWS a entraîné l’assistant CodeWhisperer à l’aide de données propriétaires et de portions de code open source disponible depuis les dépôts Git accessible depuis le Web.

CodeWhisperer peut être connecté aux IDE VS Code, Intellij IDEA, PyCharm, AWS Cloud9 et à la console AWS Lamda. Il prend en charge les langages de programmation Java, Python, JavaScript, TypeScript et C#.

Selon MongoDB, certains de ses clients utilisaient déjà le concurrent de GitHub Copilot en corrélation avec sa base de données ou sa plateforme Atlas.

Pour autant, les résultats et les suggestions pouvaient être meilleurs aux yeux de l’éditeur.

« Nous travaillons avec AWS pour entraîner le modèle sous-jacent de CodeWhisperer avec des librairies et des échantillons de code MongoDB », affirme Frédéric Favelin, responsable mondial des partenariats cloud et des solutions architects chez MongoDB. « Nous voulons aider les développeurs à supprimer les frictions qui peuvent se produire lorsqu’ils font appel à un outil d’assistance au code ».

Accélérer le développement d’applications reposant sur MongoDB

La collaboration entre les deux acteurs doit permettre aux développeurs à rédiger plus rapidement des agrégations de données, à simplifier les opérations de la base de données et à accélérer « la migration d’applications » en lien avec MongoDB. CodeWhisperer serait désormais à même de suggérer des portions de code plus pertinentes pour les applications écrites en C#, Java, Go, JavaScript et en Python.

Gratuit pour les développeurs individuels, et disponible à partir de 19 dollars par utilisateur par mois pour les entreprises, l’assistant s’installe comme une extension d’un IDE et réclame un identifiant AWS Builder.

Plus précisément, il s’agit d’assister l’écriture de requêtes spécifiques, l’interrogation de la base de données, la mise à jour de champs à partir d’éléments en langage naturel précisés dans les commentaires du code. L'objectif est d’accélérer la réalisation des tâches les plus simples et répétitives.

« Un avantage de CodeWhisperer est qu’il propose des résolutions pour des vulnérabilités difficiles à trouver », note Frédéric Favelin. Tout comme il possède un système de suivi des références. Si le code suggéré ou généré existe déjà, il en indiquera la source, d’après AWS.

MongoDB a assisté les équipes responsables du développement de CodeWhisperer pour fournir des règles, des « bonnes pratiques » liées au développement de ces applications.

« C’est un processus en plusieurs étapes. Nous avons également participé au fine-tuning des modèles afin que les résultats soient à la hauteur. Cela ne s’arrête pas là. Nous adoptons une approche d’apprentissage continu dans le but d’améliorer les performances du modèle et d’apporter de nouvelles fonctionnalités », assure Frédéric Favelin.