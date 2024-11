Analytics Cloud : SAP veut (re)conquérir les utilisateurs de BusinessObjects

Si SAP n’a pas sonné le glas de BusinessObjects, l’éditeur allemand se concentre sur le développement de SAP Analytics Cloud (SAC, pour les intimes). La plateforme BI s’appuie sur la fameuse Business Technology Platform (BTP), tout comme S/4HANA Cloud Public et DataSphere (ex-Datawarehouse Cloud). C’est sur cette PaaS Cloud Foundry que l’éditeur place également ses solutions d’IA.

Très au fait de la concurrence exercée par Tableau (Salesforce) et Power BI (Microsoft), SAP place Analytics Cloud comme une offre « pure SaaS » souvent complémentaire des déploiements cloud des produits (S/4HANA Cloud, SAP HANA Cloud, DataSphere, BW/4HANA) portés par l’offre RISE with SAP. « La particularité de SAP Analytics Cloud, c’est que nous intégrons des fonctions de planning avec un outil de BI. C’est unique sur le marché », affirme Éric Fenollosa, responsable gestion produit d’analytiques augmentées chez SAP, lors de la convention de l’USF. « Il y a également des capacités d’intelligence artificielle, de machine learning et d’IA générative spécifiques à Analytics Cloud ».

En un an, entre le troisième trimestre 2023 et le troisième trimestre 2024, SAP Analytics Cloud a bénéficié de 183 fonctionnalités supplémentaires, dont 119 « influencées » par les requêtes des utilisateurs.

En revanche, certaines capacités n’égalent pas celles proposées dans BusinessObjects. « Avec SAC, nous pouvons générer des rapports PDF et les envoyer par e-mails, mais nous n’atteignons pas l’aspect industriel de BO », ajoute-t-il. « Ce n’est pas l’objet de SAP Analytics Cloud : son rôle est de partager des informations en temps réel ». Pour cela, SAP s’appuie sur des partenaires, dont BI Excellence, moyennant l’installation d’une extension sur un serveur.

Le lien entre SAP Analytics Cloud et Office 365 perçu comme stratégique Pour autant, certaines fonctionnalités existantes dans BO devraient être portées vers SAP Analytics Cloud, notamment la possibilité de s’intégrer à PowerPoint. Il s’agit à la fois de visualiser les données en constante évolution, mais également de « figer » des résultats avant une présentation. Avant cela, il est possible de préparer les rapports depuis les widgets Power BI. « Je peux consulter mes rapports et leurs éléments, et non seulement je peux les visualiser tels quels, mais j’ai aussi la possibilité, comme je suis connecté, d’interagir directement avec eux », décrit Éric Fenollosa. « Cela signifie que je peux explorer en profondeur (drill) ou appliquer des filtres dans cette visualisation ». Comme l’a fait récemment Microsoft avec l’intégration entre PowerPoint et Power BI, la gestion des accès et des rôles s’applique pour que les données des rapports ne s’affichent qu’aux personnes autorisées. « Ce qui n’existait pas auparavant, c’est la capacité de passer d’une story Analytics Cloud à un classeur Excel sans devoir modifier les données. » Éric FenollosaHead of Product Management, Augmented Analytics, SAP Il y a par ailleurs un équivalent de Analysis for Office, un outil utilisé pour intégrer Excel à BO. « Nous avons un nouvel “add-in” pour intégrer SAC avec toutes les versions d’Excel, et de préférence la version en ligne du tableur sur lequel nous investissons fortement ». Depuis le troisième trimestre 2024, SAC s’intègre avec les dépôts de fichiers d’Excel afin de gérer les objets Classeur (Workbooks) comme n’importe quel objet SAC. D’ici à la fin de l’année, il sera possible d’ajouter des commentaires relatifs aux points de données rattachés aux feuilles de calcul. « Ce qui n’existait pas auparavant, c’est la capacité de passer d’une story Analytics Cloud à un classeur Excel sans devoir modifier les données », précise le responsable.

Des connexions « live » vers des sources « non SAP » Outre la connectivité à l’écosystème de Microsoft, SAP ne veut pas réserver Analytics Cloud à ses seuls datawarehouse/lakehouse. « Si l’on souhaitait se connecter à des sources non SAP, par exemple une base Oracle, il n’y avait pas de moyen de se connecter en “live”. Il fallait répliquer dans la base HANA de SAP Analytics Cloud », évoque Éric Fenollosa. Au quatrième trimestre 2024, SAC prendra directement en charge Google BigQuery. Néanmoins, la prise en charge de Google Workspace, dont Google Sheet et Slides, n’est pas prévue. « Ce n’est pas considéré comme stratégique », indique le responsable. En revanche, « nous sommes en train de travailler sur l’intégration d’autres éléments de connectivité », ajoute-t-il. Si Éric Fenollosa n’indique pas de sources en particulier, la priorité est mise aux sources de données cloud, telles Snowflake, Databricks ou encore Amazon Redshift. Quoiqu’il en soit, au premier trimestre 2025, SAP propagera la gestion sécurisée des accès aux sources externes.