VMware automatise les déploiements en Edge

VMware a profité de son salon Explore 2023 qui se tenait cette semaine à Las Vegas pour présenter une nouvelle console d’administration conçue pour piloter les clusters vSphere distants : VECO, ou VMware Edge Cloud Orchestrator.

La machine distante doit au minimum posséder deux cœurs x86 et avoir la pile basique VMware ECS (Edge Compute Stack). Ensuite, VECO a trois fonctions. Il propose d’abord à l’administrateur de cocher les machines virtuelles, volumes et règles réseau comme de sécurité à installer en Edge. Ensuite, il pousse ces contenus et configurations sur la machine distante. Enfin, il adapte à la volée la bande passante des services distants selon les besoins – ou les contraintes ponctuelles – du site d’exploitation.

« Que ce soit clair : par Edge, nous entendons ici ce que nous appelons en anglais le near-Edge, et non le far-Edge. VMware Edge Cloud Orchestrator a vocation à piloter à distance les serveurs des machines-outils installées dans les usines, ou les serveurs OpenRAN que les télécoms installent au pied de leurs antennes, en 5G publique comme en 5G privée. VMware n’adresse pas du tout l’informatique embarquée dans les véhicules ou le mobilier urbain », s’empresse de préciser Raghu Raghuram, le PDG de VMware, lors d’une interview avec LeMagtIT.

Le témoignage d’Audi En guise d’illustration, Raghu Raghuram a reçu sur scène Jörg Spindler, directeur de l’ingénierie du constructeur automobile Audi. Il explique s’être lancé dans un projet de modernisation de ses usines avec VMware : « Notre enjeu est d’automatiser et d’orchestrer la maintenance des équipements de nos usines, à l’échelle mondiale. Dans ce but, VECO va être un composant clé qui va déjà nous permettre de remplacer les PC de contrôle par des équipements autonomes à côté de nos chaînes de production. » « Une fois déployé, ce système va nous servir à réduire les temps d’arrêt et à accélérer le déploiement de nouveaux applicatifs industriels. Mais, surtout, VECO va nous permettre de faire tout cela en même temps pour tous nos sites, ce qui va sensiblement réduire nos coûts d’exploitation », a-t-il ajouté. Et d’expliquer que selon sa compréhension du produit, VECO évite toute manipulation sur site.