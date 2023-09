DevSecOps : CloudBees lance sa plateforme SaaS

Lors de son événement DevOps World Tour se déroulant à New York, CloudBees a officialisé le lancement de sa plateforme SaaS, nommée DevSecOps, reposant sur le framework open source Tekton. En sus de proposer une suite de fonctionnalités auparavant disponibles dans son offre entreprise (sécurisation, orchestration des pipelines, analytiques, Value Stream Management, feature flagging, etc.), l’éditeur entend reproduire le fonctionnement de GitHub Actions.

« Cette plateforme, fruit de plusieurs acquisitions et d’une stratégie longuement réfléchie, récupère ce qui a fait le succès de CloudBees. Nous offrons la possibilité d’avoir un écosystème ouvert sur les outils utilisés par nos clients », affirme Sacha Labourey cofondateur et Chief Strategy Officer chez CloudBees.

Cette ouverture, selon le cofondateur, dépend à la fois de Tekton et de Kubernetes.

Plateforme DevSecOps : CloudBees remplace Jenkins par Tekton « Comme cela s’intègre à Kubernetes et ses ressources, l’aspect ouvert de la chose permet à nos clients d’utiliser des outils tiers pour observer le bon fonctionnement des pipelines, par exemple », illustre Sacha Labourey. Tekton est souvent choisi par les éditeurs pour sa nature « cloud native », mais les éditeurs s’arrêtent à cette explication. Sacha Labourey est plus précis. « L’avantage de Tekton réside dans le fait cette couche a été créé par-dessus Kubernetes ». « Il n’y a pas de contrôleurs à gérer. Il n’y a pas de Daemon actifs en permanence pour vérifier l’exécution d’un pipeline », énumère-t-il. CloudBees a développé et a donné à la CI Foundation une version de Jenkins s’exécutant sur Kubernetes. Pour autant, Sacha Labourey considère que Jenkins sur Kubernetes serait difficile à maîtriser. Tekton est davantage « event-driven » : une étape du pipeline va en « réveiller » une autre, d’après le CSO. « Il n’y a pas d’état partagé. C’est très efficace ». « Nous utilisions un autre moteur CI au début du développement de la plateforme. Nous avons observé un gain de performance de l’ordre de 50 % en adoptant Tekton », assure-t-il. Le responsable évoque là un « choix naturel » pour l’éditeur. Il y avait toutefois un obstacle majeur à relever.

Un presque GitHub Actions couplé à Tekton « En revanche, Tekton dispose d’un langage d’expressions assez rupestre : c’est plutôt un moteur d’exécution », prévient le cofondateur. Il fallait donc trouver un remplaçant familier pour les développeurs. CloudBees a jeté son dévolu sur la syntaxe de GitHub Actions pour en dériver un DSL. « Nous nous sommes rendus à l’évidence que GitHub Actions était plus efficace dans le monde cloud, que les ingénieurs chez nos clients ont appris à coder des flux Actions ou désirent le faire. Nous n’allions pas réécrire un langage spécifique ». CloudBees ne veut toutefois pas copier purement et simplement le modèle GitHub. Les flux GitHub Actions s’exécutent après configuration d’un fichier YAML. Si ce langage est facilement lisible par un humain, il peut être pénible à utiliser. CloudBees propose une interface graphique pour éditer les pipelines. « Il est possible de comparer en presque temps réel les pipelines dessinés dans l’éditeur et le fichier YAML ». Une autre différence concerne la portabilité des charges de travail. «GitHub exécute les flux Actions dans des machines virtuelles sur Azure. Chez nous, comme les seuls prérequis sont Tekton et Kubernetes, les flux peuvent s’exécuter sur AWS, Google, Microsoft ou même on premise », distingue Sacha Labourey. Aussi, la gestion des flux est associée à OPA, le moteur de règle open source imaginée par Styra. Cela permet de modéliser les autorisations au sein d’une organisation. « Nous pouvons par exemple attribuer une clé AWS d’un cluster à plusieurs comptes, mais limiter les actions possibles. Il s’agit d’exécuter des flux dans un conteneur associé à un contexte de sécurité », résume Sacha Labourey. CloudBees SaaS peut être exécuté en mode multinenant, mais laisse la possibilité de la déployer en mode dédié chez certains clients. D’autres éditeurs dont GitHub, Gitlab ou encore CircleCI permettent d’exécuter les pipelines CI/CD sur des infrastructures cloud hybrides.