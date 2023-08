La bonne santé de Jenkins ne cache pas des enjeux de sécurité

L’adoption de Jenkins, douze ans d’âge, est au plus haut. Selon la CD Foundation, une filiale de la fondation Linux, l’utilisation des pipelines CI/CD propulsés par le serveur d’automatisation a grimpé de 79 % entre juin 2021 et juin 2023. La CI Foundation a comptabilisé plus de 27,1 millions de jobs par mois en juin 2021, contre plus de 48,6 millions en juin de cette année.

L’ensemble des charges de travail liées à Jenkins ont cru de 45 % selon la même méthode de calcul, de 50,7 millions à 73,7 millions de workloads.

Selon les estimations de Datanyze, Jenkins détiendrait 44 % de parts de marché du secteur de la CI/CD. La CI Foundation s’appuie sur cette estimation pour extrapoler le nombre de personnes qui utilisent le serveur d’automatisation. Le cabinet Evans Data évalue qu’il y a environ 25 millions de développeurs dans le monde. En croisant ces deux indicateurs, il y aurait donc 11 millions de développeurs qui exploiteraient Jenkins pour animer leurs flux d’intégration continue.

Si la méthodologie peut être interrogée, la fondation corrèle ces données avec 200 témoignages récoltés entre 2020 et 2021 auprès d'éditeurs et des fournisseurs (IBM, Cloudbees, Dell, Finastra, Thales, etc.), mais également de grands groupes, dont Roche et Novartis, ainsi que des laboratoires de recherche universitaires, par exemple le CERN.

Comment s’explique cette croissance des flux et des pipelines liés à Jenkins ?

C’est l’une des raisons parmi d’autres qui expliqueraient la popularité grandissante de la technologie. Le Chief Strategy Officer n’écarte pas le fait que la pluralité des plug-ins Jenkins, plus de 1800 au total, engendre une certaine complexité. En contrepartie, il est conseillé de subdiviser les contrôleurs associés aux plug-ins et donc – potentiellement – d’augmenter le nombre de pipelines.

Aux États-Unis, ces exigences ont augmenté en réponse à l’Executive Order publié par l’Administration Biden en mai 2021. Ce décret a instauré la nécessité de mettre en place des Software Bills of Materials (SBOM) dans le but de tracer les dépendances des systèmes et en assurer les mises à jour et les sécurisations.

« Ce que l’on observe, c’est simplement la maturité de l’adoption [de Jenkins]. Plus d’applications, plus d’équipes, plus de tests dépendent de la technologie », note-t-il.

S’il y a bien des tentatives de récupérer les utilisateurs des versions open source de Jenkins, le projet est a priori protégé des désidératas d’un éditeur. Il est sous l’ombrelle de la CD Foundation et de la Linux Foundation. Celles-ci listent plus de 2600 dépôts GitHub liés à Jenkins et 1 million de lignes de code contribuées par 600 personnes actives soutenues ou embauchées par des acteurs comme Atlassian, AWS, CloudBees, Fastly, GitHub, IBM, JFrog, Sentry, Datadog, AWS, DigitalOcean, Discourse ou encore PagerDuty.

« De plus en plus, les entreprises découvrent que les logiciels open sources, tels que Jenkins, accélèrent l’innovation et permettent d’acquérir un avantage concurrentiel ».

Malgré les difficultés liées à la sécurité des projets open source, ils seraient de plus en plus appréciés.

« Jenkins est une infrastructure essentielle et critique ». Sacha Labourey Cofondateur et Chief Strategy Officer, CloudBees

La communauté Jenkins veut par ailleurs renforcer la fiabilité des processus de publication de mises à jour, de vérification des accès et de maintien des dépôts de code liés aux projets. « On se souvient tous de l’affaire SolarWinds et de ces impacts sur l’industrie IT. C’est la crainte de tout éditeur d’outils CI ».

« La communauté travaille à l’intégration [de Jenkins] avec des projets open source tiers. Il y a de plus en plus d’intégrations avec les scanners de sécurités, dont les outils SCA. Il y a également des discussions sur la manière de verrouiller les builds afin de contrôler ce qui est émis et ce qui est consommé », énumère Sacha Labourey.

Au-delà de Jenkins, le modèle open source de nouveau remis en question

Ce n’est pas le cas de projets comme CentOS mené par Red Hat ou Terraform, par HashiCorp, deux projets qui ont provoqué des remous importants au sein des communautés open source et IT.

Sacha Labourey, qui évolue depuis près de vingt ans dans le monde de « l’open source professionnel », perçoit là une évolution de plus des modèles économiques liés à l’open source.

« Cela a commencé par des offres de consultances, de formation et de support. Puis, Red Hat a lancé des modèles de souscriptions à partir de 2000-2001. En 2005-2006, on a commencé à voir les premiers projets open core. Ils étaient considérés comme une absurdité par certains puristes, mais c’est devenu le modèle de facto », raconte-t-il. « Puis, l’on a commencé à voir les modèles open core pour lesquels la marque et les copyrights étaient possédés par une société ».

Selon Sacha Labourey, cette approche de l’open core s’est imposée comme le « nouveau normal ».

« Si vous vouliez récolter des fonds en tant qu’éditeur et que vous n’aviez pas un modèle open ocre qui vous permet d’assurer la propriété de l’IP et de la marque, votre démarche était considérée comme absurde économiquement par les investisseurs ».

Ce ni la première ni la dernière fois qu’un éditeur d’engeance open source décide de changer son modèle commercial. En 2018, MongoDB a fait le choix de créer et d’adopter la licence SSPL. Cette Licence a été adoptée quelques années plus tard par Elastic pour la même raison : éviter de se faire cannibaliser par les géants du cloud.

« Il y a eu un effet David contre Goliath, ils [MongoDB et Elastic] devaient se battre contre AWS, ce qui a généré une sorte d’acceptation », note Sacha Labourey.

Pour autant, le dirigeant constate que ce fut l’occasion pour ces entreprises de tester la propension de la communauté et des autres éditeurs à créer des forks viables.

« Plus la solution est mature, plus le risque qu’un fork soit mis en œuvre est grand : trouver trois personnes pour maintenir une base de code, c’est simple », théorise le Chief Strategy Officer. « En revanche, quand un leader charismatique propose des innovations tous les six mois, il est possible de forker, mais quid de l’avenir du projet ? ».MongoDB et Elastic ont mis en avant une licence propriétaire qui garantit des propriétés proches des principes de l’Open Source Initiative. HashiCorp, lui, serait allé un cran plus loin.

« La question est de savoir : jusqu’où trop loin on peut aller ?». Sacha LaboureyCofondateur et Chief Strategy Officer, CloudBees

« MongoDB et Elastic tentent de restreindre certains cas d’usage. La grande nouveauté, c’est que HashiCorp adopte une approche axée sur le business : ils [les dirigeants d’HashiCorp] se gardent le droit d’estimer si oui ou non une solution entre en compétition avec la leur et d’invoquer une sanction en conséquence ».

En conséquence, pour Sacha Labourey, Terraform étant « relativement mature », le fork proposé par OpenTF représente un risque important, « et ce, sans que les fournisseurs cloud s’y soient mis ».

« La question est de savoir : “jusqu’où trop loin on peut aller ?". Nous sommes peut-être en train de le découvrir », indique le CSO.