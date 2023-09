Visio : Tixeo change d’infra et passe au SecNumCloud par défaut

« Tous les nouveaux TixeoPrivateCloud seront hébergés sur une infrastructure qualifiée SecNumCloud », annonce Renaud Ghia, co-fondateur et CEO de Tixeo, l’entreprise d’origine montpelliéraine spécialiste de la visio ultra-sécurisée.

L’évolution est majeure, mais logique au regard du positionnement très « souverain » et « sécurisation des communications » de l’éditeur.

Passer au SNC viendrait par ailleurs d’une demande de plusieurs clients. « Et je trouve que c’est justifié », juge Renaud Ghia. « Entre dire que l’on applique de bonnes pratiques et avoir un organisme indépendant qui vérifie que ces dires sont justes, cela fait toute la différence. C’est la vérification qui est importante ».

« Nous faisons évoluer la partie hébergement qui ne repose plus sur des serveurs standards […] l’infrastructure d’hébergement est à présent elle aussi qualifiée », explique le CEO qui apporte immédiatement une nuance : Tixeo respectait toutes les bonnes pratiques dans le domaine. « La solution ne monte pas d’un niveau en termes de sécurité. Elle monte d’un niveau en confiance par rapport aux éléments de sécurité que nous avions déjà mis en place. La différence, c’est que nous avons une garantie de ces bonnes pratiques », insiste Renaud Ghia. « Toute la partie serveur, OS, hyperviseur est désormais garantie et vérifiée par l’ANSSI. […] C’est comme un tampon ».

Tixeo commercialise deux grandes familles d’offres : TixeoServer (déployable par le client où il le souhaite, y compris dans le cloud sur un IaaS) et une offre en cloud public. TixeoPrivateCloud est un TixeoServer, déployé sur une instance cloud privée et infogéré par Tixeo.

Vers un Tixeo CSPN et SecNumCloud (ce qui n’est pas pareil)

TixeoPrivateCloud n’est cependant pas de facto SecNumCloud. Il s’agit certes d’une bonne première étape (la version 3.2 du référentiel simplifie en effet le « transfert » de la qualification du IaaS vers le logiciel), mais il lui faudra passer une qualification supplémentaire pour le devenir.

C’est d’ailleurs un objectif affiché de l’éditeur. « SecNumCloud est conçu pour être par palier. Comme on se repose sur un hébergement SNC, nous n’aurons plus qu’une petite marche à monter », confirme Renaud Ghia au MagIT.

Reste que les deux qualifications ne sont pas équivalentes. Elles seraient plutôt complémentaires. « Pour la certification CSPN, il y a des cibles de sécurité et de vrais pentests qui sont faits par un organisme indépendant. Il n’y a pas cela dans SNC » différencie Renaud Ghia. « SecNumCloud va vérifier les bonnes pratiques de configuration, d’hébergement, etc. Et au niveau applicatif, cela ne va pas jusqu’à la cible de sécurité […] Ce sont des subtilités qui ne sont pas forcément évidentes, mais qui ont leur importance », insiste-t-il.