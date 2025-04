Alternatives à Office 365 : Oodrive surfe sur la nouvelle vague de la souveraineté IT

Qualification SNC 3.2, premières retombées de l’offre collaborative lancée en 2023, montée en puissance des problématiques de souveraineté IT et d’indépendance des SI. 2025 s’annonce riche pour Oodrive, le Box/Office 365 français devenu fer de lance des alternatives souveraines à Office 365. Hasard du calendrier, l’éditeur va, en plus, fêter ses 25 ans cette année.

Le marché comprend mieux le lien entre géopolitique et IT

Au moment d’aborder cette période charnière, Oodrive a revu le périmètre de son offre. « Nous nous sommes recentrés sur le collaboratif de confiance », explique Cédric Mermilliod, un des co-fondateurs de l’éditeur, qui insiste sur la taille humaine de son entreprise – 350 collaborateurs, dont 250 en France, et un CA de 40 millions € en revenu récurrent annuel (ARR).

Cette taille peut paraître petite face à ses concurrents (Microsoft, Google, OpenText, etc.). Mais l’éditeur cible exclusivement les données critiques des groupes et des Administrations. Soit entre 7 et 10 % des données. Sur ce segment, son CA est supérieur, de loin, à celui des autres suites souveraines.

Crédit Agricole, Société Générale, BNP, Airbus, EDF, le ministère des Armées (avec 125 000 licences), Danone, la DGA, MBDA, Naval Group, Safran ou encore CMA-CGM font aujourd’hui partie de ses clients. « Nous avons 80 % du CAC 40 », chiffre Cédric Mermilliod. Mais il y a un « mais ».

« On ne m’explique plus que la localisation des données en Europe par un hyperscaler est suffisante. Ce discours ne tient plus auprès des RSSI qui se documentent. Ils ne sont plus dupes. » Cédric MermilliodCo-fondateur d'Oodrive

Le responsable estime que « tous les voyants sont au vert » pour grandir. Et il faut donc grandir.

Pour lui Oodrive doit augmenter son empreinte dans ces grands comptes. « Nous devrions, en toute logique, compter encore plus de grandes entreprises parmi nos clients tant la problématique des données sensibles est importante dans leurs différentes activités », estime-t-il.

Oodrive doit aussi pénétrer chez davantage de groupes du Top 300 français (soit 5 000 entreprises). « Le SecNumCloud (SNC) ne doit pas être réservé aux plus fortunés », insiste Cédric Mermilliod. « Nous développons [aussi] des offres […] [pour les] petites et moyennes “Entités Importantes et Essentielles”. Des organisations qui traitent énormément de données sensibles [dans les domaines de] l’Énergie, la Santé, la Défense, l’Aérospatiale, etc. »

Cette double ambition (« net new » et « land & expand ») doit aboutir, à l’horizon 2030, à un doublement du chiffre d’affaires. « C’est faisable », souffle Cédric Mermilliod. « C’est vers cela qu’il faut tendre ».

« Faisable », car le marché bougerait. « Les budgets 2025 de nos clients pour nos solutions explosent », se réjouit le responsable. « Ils sont prêts à s’engager sur ce type de coût ».

Les DSI et les RSSI auraient bien pris conscience de la dimension géopolitique de l’IT – qui peut être instrumentalisée pour mettre la pression sur une entreprise utilisatrice. « Il y a peu, certains doutaient encore du fait que les États-Unis puissent activer le Patriot Act et qu’un hyperscaler puisse donner l’accès aux données de ses clients à une autorité américaine », se rappelle Cédric Mermilliod. « Nous n’en sommes plus du tout à ce niveau-là. Ils [N.D.R. : les RSSI) savent que du jour au lendemain, il peut y avoir une énorme pression d’un État sur un autre – et qu’ils pourraient ne plus pouvoir travailler ».

Les arguments « souverains » des hyperscalers seraient également plus souvent remis en cause. « On ne m’explique plus que la localisation des données en Europe par un hyperscaler est suffisante. Ce discours ne tient plus auprès des RSSI qui se documentent. Ils ne sont plus dupes », assure Cédric Mermilliod.

Résultat, contrairement aux premiers clients qui ont choisi une offre qualifiée SNC d’Oodrive (des OIV et des OSE à qui l’on imposait ce choix), « [SecNumCloud] n’est plus vécue comme une contrainte, plus ou moins factice. Nous avons vu ces réactions à un moment, mais aujourd’hui, il y a une conscience de la nécessité » de ce type de solutions.