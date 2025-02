SaaS : Oodrive qualifié SecNumCloud 3.2

« Il n’y a pas d’alternative à Microsoft 365 et à Google Worskpace. Et il n’y en a pas non plus à Sharepoint, Onedrive, Box, Dropbox, etc. ». C’est contre cette vision du marché collaboratif que Oodrive, fondé en 2000, tente de se battre depuis plusieurs années.

Partie du stockage et de l’échange sécurisés de documents, son offre s’est petit à petit étoffée pour aller également vers l’édition de fichier (avec Collabora) et vers la signature électronique (avec le rachat d’une solution marseillaise). Dans le même temps, l’éditeur a « verticalisé » ses suites, industrie par industrie, tout en creusant le sillon de la souveraineté (il possède ses propres serveurs).

Un renouvellement de qualification qui aboutit à SNC 3.2 En ce début d’année, Oodrive franchit une nouvelle étape dans cette stratégie. En 2019, il avait été le premier à obtenir la qualification SecNumCloud. En 2025, Oodrive est un des tout premiers à décrocher la version 3.2 du référentiel lors du renouvellement de sa qualification de 2022. Pour mémoire, SNC 3.2 impose l’immunité aux lois extraterritoriales (FISA, Cloud Act, etc.) et donc que la structure ne soit pas détenue majoritairement par des capitaux américains (ou chinois). « Nous avions ouvert la voie il y a 6 ans […]. Aujourd’hui, de plus en plus d’organisations connaissent SecNumCloud. C’est un atout et un gage de confiance pour nos clients », se félicite Stanislas de Rémur, co-fondateur et PDG d’Oodrive.