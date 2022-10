SecNumCloud : les principales évolutions de la version 3.2 du référentiel

En mars 2022 paraissait une version 3.2 du référentiel d’exigences SecNumCloud qui s’inscrit dans la stratégie nationale pour un Cloud de confiance. Conçu pour attester « de la qualité et de la robustesse de la prestation, de la compétence du prestataire ainsi que de la confiance pouvant lui être accordée », ce référentiel est d’autant plus riche et précis aujourd’hui que son évolution s’appuie sur plus de 450 observations, provenant du monde entier et faisant suite à un appel public à commentaires.

La première nouveauté principale de cette actualisation concerne la réglementation, avec l’application exclusive du droit européen aux données hébergées et traitées dans le Cloud, impliquant que les prestataires dont le siège social est établi hors de l’UE (ou qui dépendent de manière capitalistique d’acteurs non européens) ne sont désormais plus éligibles à la qualification.

Autre nouveauté majeure : le principe de composition permet, pour un éditeur, de ne certifier que son logiciel dans la mesure où il repose sur une infrastructure déjà qualifiée.

La définition des produits a, elle aussi, connu certaines évolutions : l’introduction du CaaS (Containers as a Service) dans le modèle des services de cloud, une meilleure gestion des flux entrants et sortants de la plateforme (qualifiée selon les guides d’interconnexion des SI rédigés par l’ANSSI auxquels elle doit se référer) et l’explicitation des conditions de sauvegardes des données pour améliorer la compréhension du service par le client.

Les aspects RH se voient eux aussi renforcés avec un processus de sélection des candidats, des clauses contractuelles et une supervision des externes plus importantes.

En matière de conservation des données à la clôture d’un compte, celle-ci a été fixée à 21 jours et n’est plus négociable.

En termes de gestion des changements et des opérations de la plateforme, les exigences de protection des postes de travail passent en niveau renforcé du guide d’hygiène de l’ANSSI.

De nouvelles règles destinées à faciliter le traitement du support par des tiers en vue d’améliorer la disponibilité du service ont également été intégrées. D’autre part, les changements majeurs doivent désormais subir un audit PASSI dédié.

Enfin, le référentiel indique des exigences relatives à la sauvegarde de la configuration de la plateforme en cas de nécessité d’activation du plan de reprise d’activité.