Informatique quantique : les cas d’usage pour la Finance

L’informatique quantique, qui repose sur les principes de la mécanique quantique comme la superposition ou l’intrication, promet de résoudre des problèmes complexes bien au-delà des capacités des machines classiques. Pour le Boston Consulting Group, elle pourrait générer jusqu’à 850 milliards de dollars de valeur économique à l’horizon 2040.

McKinsey & Co. estime pour sa part que les cas d’usage dans la Finance pourraient représenter à eux seuls plus de 600 milliards de dollars d’ici 2035. Résultat : pour Deloitte, les acteurs des services financiers pourraient donc investir jusqu’à 19 milliards de dollars dans la quantique d’ici 2032.

Pour Pranati Dave, directrice chez Everest Group, le quantique ouvre de nouvelles perspectives dans la modélisation financière. Et tous s’accordent pour dire que les entreprises qui investissent aujourd’hui sont celles qui demain bénéficieront d’avantages stratégiques.

Informatique quantique vs Informatique classique

L’Assemblée générale des Nations unies a fait de 2025 l’année internationale des sciences et des technologies quantiques. Et pour cause : les promesses sont immenses.

Contrairement à l’informatique classique, fondée sur des calculs déterministes (un même input donne toujours le même output), l’informatique quantique fonctionne de façon probabiliste. Un même input peut déboucher sur plusieurs résultats possibles. Elle utilise des qubits (ou bits quantiques), qui peuvent exister simultanément dans plusieurs états – une propriété connue sous le nom de superposition.

En résumé, « l’informatique quantique résout des problèmes que nous sommes incapables de traiter efficacement avec les ordinateurs classiques », vulgarise Marc Lijour, membre de l’association professionnelle internationale IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).