Stockage : NetApp renforce ses baies contre les déchiffrements quantiques

Le fournisseur de baies de stockage NetApp s’active à implémenter dans ses solutions des systèmes de chiffrement taillés pour résister aux assauts de l’ordinateur quantique. La prochaine version 9.17 du système OnTap qui anime ses baies, attendue pour la rentrée prochaine, disposera ainsi d’un nouvel algorithme. Celui-ci devrait interdire à un espion muni d’un ordinateur quantique de décrypter en un clin d’œil les informations qu’il parviendrait à capturer. Que ces informations soient volées avec leurs disques durs dans les datacenters, où qu’elles soient écoutées lorsqu’elles transitent sur le réseau.

« Les systèmes de chiffrement actuellement en vigueur reposent en grande majorité sur l’algorithme RSA qui fonctionne avec une clé privée et une clé publique. Ces clés sont basées sur de très grands nombres premiers. RSA est efficace, car un ordinateur normal passerait des années à essayer tous les nombres premiers possibles avant de trouver les bons. L’ordinateur quantique, lui, trouve directement la solution qui se combine à un problème, ce qui rend RSA totalement inefficace », explique Philippe Charpentier, le directeur technique de NetApp France.

Passer d’une paire clé publique/clé privée à des clés symétriques

Dans RSA, la clé publique (connue de tout le monde) permet à quiconque de chiffrer un message, mais seul celui qui possède la clé privée (inconnue) qui se combine avec la clé publique peut le déchiffrer. La faiblesse de RSA est que les deux clés sont interdépendantes : si l’on connaît l’une, on peut retrouver l’autre. La sécurité repose ici uniquement sur la difficulté de le faire, quand on utilise un ordinateur classique qui sait juste comparer une à une les valeurs 0 ou 1 d’un très grand nombre de bits.

Ce n’est pas ainsi que travaille l’ordinateur quantique. Lui fonctionne avec des qubits. Ce sont des particules qui se figent automatiquement dans un état (ici, les bits de la clé privée) le plus en adéquation possible avec l’énergie qu’on leur envoie (des impulsions de photons qui correspondent, ici, aux bits de la clé publique, plus ceux d’un message de test en clair). De fait, retrouver la clé privée ne se fait plus qu’en une seule opération. Celle-ci dure typiquement une seconde sur les ordinateurs quantiques actuels.

Cela dit, pour que ce déchiffrement ultrarapide fonctionne, il faut que l’ordinateur quantique sache travailler avec suffisamment de qubits, soit des dizaines ou des centaines de milliers pour évaluer la clé privée sur un message suffisamment long. Ce n’est pas encore le cas. Les prototypes actuels ne gèrent au mieux qu’une grosse centaine de qubits. Cependant, on sait qu’on y parviendra tôt ou tard.

« La solution consiste donc à ne plus utiliser des clés qui se combinent. Le National Institute of Standards and Technology [ou NIST, affilié au département américain du commerce, N.D.R.] recommande depuis 2024 d’adopter des algorithmes à clés symétriques. Et c’est ce que nous faisons. Nous le faisions déjà pour les données chiffrées sur les disques durs, avec l’algorithme AES-256. Et nous allons le proposer pour les données en transit, avec de nouveaux algorithmes CRYSTALS-Kyber (pour chiffrer les données) et CRYSTALS-Dilithium (pour les authentifier) qui sont validés par le NIST », ajoute-t-il.

Les clés symétriques sont des clés qui servent aussi bien pour le chiffrement que pour le déchiffrement. La sécurité repose cette fois-ci sur le fait que ces clés ne sont pas publiques : deux interlocuteurs se mettent d’accord sur une clé avant d’échanger des données et celle-ci n’est plus accessible ensuite. Par conséquent, un espion n’a plus aucun indice à soumettre à son ordinateur quantique : ni clé publique, ni message de test en clair, ni message de test chiffré par l’espion lui-même en guise de modèle.