Les grands défis du Data Mesh

Utilisé à toutes les sauces, souvent nébuleux, un Data Mesh n’est pas un objet technique à proprement parler. Il correspond à une nouvelle approche pour bâtir une architecture de données décentralisée dans une grande organisation.

Le concept repose sur l’idée que les entreprises devraient traiter les données comme un produit, chaque produit ayant sa propre équipe chargée de son développement, de sa maintenance et de son partage.

Selon les édits du Data Mesh, chaque équipe est responsable de ses produits de données. Cela signifie que l’équipe produit est responsable de la qualité, de la sécurité et de la conformité des données, ainsi que de leur intégration et de leur partage avec d’autres équipes.

C’est là que le précepte de Data Mesh devient intéressant. Il épouse le fonctionnement organique des départements et l’incorpore dans un modèle organisationnel fédéré, mais aussi plus aligné.

De grands avantages sur le papier

En principe, cela offre plusieurs avantages aux organisations qui adoptent le concept de Data Mesh :

Évolutivité. Le Data Mesh permet aux organisations de faire évoluer leur architecture de données plus facilement en répartissant la responsabilité des données entre plusieurs équipes. Cela permet d'éviter les goulets d'étranglement et les retards qui peuvent se produire lorsqu'une équipe centrale gère toutes les activités liées aux données.

Flexibilité. Dans ce modèle, chaque équipe produit peut choisir les meilleurs outils et technologies pour son cas d'usage spécifique. Cela permet de s'assurer que les données sont plus pertinentes pour l'entreprise.

Collaboration. Le Data Mesh favorise la collaboration entre les équipes, car chaque équipe est responsable de ses propres données et doit travailler ensemble pour les intégrer et les partager avec d'autres équipes. Cela peut contribuer à briser les silos au sein d'une organisation et à promouvoir une culture plus collaborative et interfonctionnelle.

Réactivité. Le maillage des données permet aux équipes d'être plus réactives face à l'évolution des besoins et des exigences de l'entreprise. Chaque équipe peut adapter son architecture de données afin de répondre à des besoins spécifiques et rapidement itérer et expérimenter pour trouver de nouvelles et meilleures façons d'utiliser les données et soutenir l'entreprise.

Qualité des données. Avec un Data Mesh, chaque équipe est responsable de la qualité de ses propres données, ce qui peut contribuer à garantir leur précision, leur fiabilité et leur cohérence au service de l'ensemble de l'organisation.

En résumé, en rapprochant le fonctionnement de l’organisation et de son écosystème de données, la mise en place d’une approche Data Mesh doit aider des organisations à créer une architecture de données plus flexible, plus évolutive, plus souple et plus collaborative.