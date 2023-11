IBM dévoile son NAS haut de gamme SSS 6000

IBM annonce une nouvelle baie de stockage NAS Storage Scale System 6000 conçue pour le supercalcul et l’intelligence artificielle. Prenant la forme d’une appliance 4U contenant 48 SSD de 38 To, elle offre une capacité brute de 1,44 Po, soit 5,65 Po utiles en comptant la compression à la volée des données. Elle atteint 7 millions d’IOPS, notamment via 16 cartes Ethernet en 200 Gbit/s ou Infiniband en 400 Gbit/s.

Comparativement, l’ESS 3500, l’actuel NAS haut de gamme d’IBM, propose une capacité utile de 9210,5 To via 24 SSD dans un châssis 2U, avec 1,2 million d’IOPS.

L’une des caractéristiques saillantes de ces baies et l’utilisation de SSD non ordinaires. À la manière de Pure Storage, IBM se fait fabriquer des modules Flash sur mesure, qu’il appelle FCM (FlashCore Module) et qui, dans la dernière génération, atteignent un débit de 256 Go/s en lecture.

Grâce à Storage Scale, son système de type SDS (qui transforme un cluster de serveurs en baie de stockage virtuelle), il est possible d’assembler un millier de SSS 6000 pour démultiplier la capacité les IOPS. L’ensemble des données est partagé en mode fichier (NFS ou SMB) et en mode objet (S3).

« Ce sont des caractéristiques impressionnantes pour un NAS vendu à des entreprises, d’autant plus que le SDS se base sur le système de fichiers parallélisé GPFS conçu pour supporter les accès de milliers de serveurs dans les centres de supercalcul », commente l’analyste Brent Ellis, du cabinet Forrester.

« Cela signifie que la carrière du NAS en général connaît un rebond. Il ne s’agit plus seulement d’un stockage pour partager des documents, mais véritablement d’un stockage primaire pour servir les applications critiques. »

Il note ainsi qu’IBM présente sa SSS 6000 comme un stockage possible pour les clusters SAP, alors que ceux-ci utilisent d’ordinaire des baies SAN, en mode bloc. Le mode bloc est traditionnellement celui qui offre de meilleures performances, car les serveurs sont directement connectés aux disques, comme s’ils étaient les leurs, sans passer par un protocole réseau NAS.