Stockage : Huawei présente la v7 de ses baies OceanStor Dorado

Le constructeur chinois Huawei a profité cette semaine de son événement européen IDI Forum 2025 à Munich pour présenter au public toutes les nouvelles générations v7 de ses baies de stockage NAS OceanStor Dorado. Celles-ci disposent des mêmes processeurs ARM Kunpeng (conçus par Huawei lui-même) que dans la génération précédente, mais les cartes DPU qui pilotent les SSD ont été améliorées pour supporter de plus grandes capacités sans ralentir.

« Nous supportions jusque-là 500 To de capacité utile par double contrôleur. Nous doublons aujourd’hui cette capacité, c’est-à-dire que vous allez atteindre 1 Po de capacité utile en SSD ultrarapide sur une OceanStor Dorado 3000 d’entrée de gamme, avec les nouveaux SSD TLC de 30 To de capacité brute » dit Benoît Fix, l’expert stockage de Huawei France.

Les SSD TLC, les plus rapides, n’étaient jusqu’alors disponibles qu’en version 15 To. Huawei devrait lancer cet été des SSD de 122 To de capacité, mais il s’agit de modèles QLC, moins performants et non destinés à cette catégorie de baies de stockage. Les OceanStor Dorado sont des NAS conçus pour les applications qui ont besoin d’accès intensifs en mode fichier, soit des hyperviseurs ou des serveurs de calcul.

« Le problème est que si vous augmentez la capacité des SSD sans augmenter d’autant la mémoire cache en amont, vos performances chutent. Et c’est ce qui se passe chez nos concurrents. Ils vous recommandent de changer de machine pour une gamme supérieure dès que vous atteignez une certaine capacité. Car même si leur machine supporte le bon nombre de SSD, elle ne gère pas correctement tout l’espace disponible », continue Benoît Fix.

Il est à noter que Huawei propose désormais un programme d’abonnement FlashEver, qui est similaire au programme Evergreen de son concurrent Pure Storage. En l’occurrence, les clients de ce programme bénéficient d’un remplacement automatique des contrôleurs dès qu’une nouvelle génération arrive. Selon Benoît Fix, le remplacement des contrôleurs, l’un après l’autre, peut se faire sans interrompre le fonctionnement de la machine.

Quatre modèles pour quatre tailles

L’autre bénéfice de la nouvelle génération v7 est que le nombre de baies que l’on peut assembler en cluster a doublé. On peut à présent déployer des clusters de huit Dorado 3000 (16 contrôleurs) et de seize Dorado 5000/6000 (32 contrôleurs) ou 8000 (64 contrôleurs). L’augmentation du nombre d’unités en cluster aurait a priori un rapport avec l’augmentation de la RAM dans chaque nœud. La Dorado 3000 embarque désormais jusqu’à 1,5 To de RAM, la 5000 jusqu’à 8 To de RAM, la 6000 jusqu'à 24 To de RAM et la 8000 jusqu’à 32 To de RAM.

Pour le reste, les performances devraient être similaires à celles de la génération précédente, soit 100 millions d’IOPS par seconde.

En haut de gamme, l’OceanStor Dorado 8000 dispose de quatre contrôleurs dans un boîtier 4U. Les deux autres modèles, les Dorado 5000 et 6000, ont, comme la Dorado 3000, deux contrôleurs dans un boîtier 2U. Quelle que soit la machine, chaque paire de contrôleurs est reliée à 25 SSD internes, accessibles en façade. En revanche, le nombre de cartes réseau varie selon le modèle. La Dorado 3000 en a 6, les Dorado 5000 et 6000 en ont 12 et la Dorado 8000 en a 24.

Ces cartes réseau proposent chacune soit quatre connecteurs Ethernet en 25 Gbit/s, soit deux connecteurs en 100 Gbit/s. Et ces connecteurs servent soit à étendre la capacité de stockage vers des tiroirs de SSD externes de format 2U comprenant 36 SSD chacun, soit à mettre en cluster plusieurs machines pour démultiplier les vitesses d’accès.

Nous avons vu que le nombre de machines installables en cluster était fonction de la RAM embarquée dans celles-ci. C’est la même chose pour le nombre de SSD connectables : 1200 sur la Dorado 3000, 3200 pour la Dorado 5000, 4800 pour la Dorado 6000 et 6400 Dorado pour la 8000. En fait, les quantités de SSD, de cartes réseau et de RAM sont liées.