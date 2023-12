RSSI, poste le mieux payé de l’IT (derrière DSI)

Les salaires français suivent l’inflation. La hausse globale des rémunérations en 2023 aura été de 4,77 %, estime l’étude annuelle du cabinet de recrutement Robert Half. Ces hausses devraient se poursuivre en 2024, en particulier pour les fonctions où les tensions restent fortes.

Mais les entreprises ne sont pas toutes en capacité, ou prêtes, à payer plus leurs collaborateurs.

« Pour les employeurs, ce sont des défis auxquels il faudra répondre [pour] recruter et fidéliser des talents », avertit Matthieu Imbert-Bouchard, Directeur Général Robert Half International France. « Plus que jamais, concilier packages salariaux attractifs, avantages extralégaux, formation, opportunités de carrière stimulantes et culture d’entreprise attirante sera déterminant ».

Les entreprises en sont d’ailleurs bien conscientes puisque 6 employeurs sur 10 se disent inquiets de leurs capacités à attirer et à retenir les talents, justement à cause de cette problématique salariale.

L’extra-financier pour fidéliser et recruter Les options financières privilégiées pour 2024 seront a priori des aides temporaires (primes) et des augmentations liées aux performances individuelles et/ou de l’entreprise. Reste que 28 % des salariés pensent que leur entreprise n’augmentera pas les salaires dans les 12 prochains mois (alors que seuls 14 % des dirigeants le confirment). Sans augmenter les salaires, une autre piste serait de plus en plus explorée pour fidéliser et attirer les collaborateurs : l’extra-financier (comité d’entreprise, congés payés étendus, Tickets restaurant, téléphone, PER abondé, compte épargne temps, congé parental prolongé, bons de réduction pour des activités culturelles, etc.).