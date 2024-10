Un ingénieur en IA peut gagner 120 000 euros par an

Combien gagne un ingénieur en intelligence artificielle en 2024 ? C’est la question que s’est posée le spécialiste de la formation Datascientest.

Réponse : ce type de profil pourrait espérer un salaire moyen de 45 000 € à 75 000 € brut par an. Mais il existe de fortes disparités. « Le salaire d’un ingénieur varie selon différents facteurs comme l’expérience, le secteur d’activité et la localisation géographique », souligne Datascientest.

De fait, pour un ingénieur avec plus de 10 années d’expérience, cette rémunération pourrait s’envoler au-delà des 100 000 € bruts par an, et même atteindre la barre symbolique des 10 000 € par mois.

Datascientest – qui forme des professionnels de l’IA – explique que ces « rémunérations attractives reflètent la demande croissante pour [ces] compétences techniques ».

Qu’est-ce qu’un ingénieur en IA ? Quelles compétences d’ailleurs ? Comment se définit le poste « ingénieur IA » ? C’est un « spécialiste en machine learning, deep learning et en algorithmes prédictifs [qui] optimise les processus et développe des applications grâce à l’automatisation et à l’analytique de données massives (sic) », résume le cabinet. Concrètement, ses tâches sont : l’analyse des besoins métiers, l a conception de modèles d’IA (machine learning et deep learning), la validation des modèles, et l’optimisation continue des performances du modèle. Techniquement, ce profil maîtrise Python, R, Java, C++ ainsi que les outils spécialisés comme TensorFlow, PyTorch ou Keras. Et, point très important, il collabore avec des équipes métiers pour intégrer l’IA dans les systèmes existants. Ce qui impose de disposer également de quelques « soft skills ».