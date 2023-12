Coaxis : une ESN certifiée HDS victime d’un rançongiciel

Dès le 8 décembre, Joseph Veigas, directeur général de Coaxis, indique publiquement que l’entreprise de services numériques (ESN) a subi « un incident majeur sur [son] infrastructure informatique ». Celui-ci est survenu dans la nuit.

Le lendemain, il explique que les « actions menées par [ses] équipes techniques » ont conduit à conclure « à un incident de sécurité sur [son] système d’information ». En outre, « les investigations sont toujours en cours afin d’évaluer les impacts » et, surtout, « les analyses se poursuivent sur l’ensemble de [ses] systèmes afin de couvrir tous les risques et de préparer la réouverture progressive de nos services ».

Le même jour, Joseph Veigas confirme l’implication d’un rançongiciel et précise que « la quasi-totalité [des sauvegardes] a été vérifiée ». Bonne nouvelle : elles s’avèrent « intègres et fonctionnelles ».

Ce dimanche 10 décembre, il indique, sur LinkedIn, que ses équipes « sont désormais clairement positionnées sur la phase de reconstruction ». Mais il tempère : « ce qu’il faut savoir c’est que nous devons être totalement certains que les infrastructures que nous reconstruisons sont exemptes d’éléments non sollicités ».

Ses équipes ne sont pas seules : elles « bénéficient également depuis les premières minutes de l’accompagnement et l’assistance de spécialistes de ce type de situation avec lesquels nous avons des relations privilégiées. Ces derniers nous amènent l’expérience de situations identiques qui ont pu être résolues avec succès ».

Dans la foulée, Joseph Veigas insiste : « il nous est impensable d'ouvrir les services sans s'être assurés de la sécurité de ces derniers ». Il faudra donc faire preuve de patience : « la journée de demain sera importante pour l'établissement du calendrier de reprise. Nous continuerons à vous tenir informés à chacune de nos avancées ».

Nous avons directement sollicité Joseph Veigas et ne manqueront pas de mettre à jour cet article quand nous nous serons entretenus avec lui.

Le groupe Coaxis propose notamment des services d’hébergement et d’infogérance. Il a notamment obtenu la certification hébergeur de données de santé (HDS). Parmi ses clients, on compte notamment des laboratoires d’analyses médicales et des établissements de soins.