Coaxis : la cyberattaque revendiquée sur la vitrine de LockBit 3.0

La revendication de la cyberattaque lancée contre Coaxis le 8 décembre a été publiée sur le site vitrine de la franchise mafieuse LockBit 3.0, ce 26 mardi décembre dans la soirée. La divulgation des données est attendue le 9 janvier 2024 peu avant 19h, heure de Paris.

La façon dont est publiée la revendication – sans logo de la victime, avec données segmentées en plusieurs lots hébergés sur une infrastructure distincte de celle de la franchise elle-même – rappelle d’autres victimes : Scientific Motor Body Works, Hebeler, le Pacific Cataract and Laser Institute, LivaNova, Preidlhof, ou encore HSKS Greenhalgh Chartered Accountants and Business Advisors.

Aucune quantité de données n’est indiquée. La revendication suggère qu’elles seront mis à disposition au téléchargement sous la forme de sept archives distinctes.

Dans un communiqué daté du 23 décembre et publié sur le site Web de Coaxis, Joseph Veigas, directeur général de l’ESN, faisait état de la « réouverture d’un nombre croissant de [ses] clients » : « cette progression permet de continuer la réouverture à plus grande échelle ce week-end et la semaine prochaine. Nous mettons tout en œuvre afin que les dernières réouvertures s'effectuent dans les premiers jours de janvier 2024 ».

Certains clients s’impatientent toutefois et ne cachent plus leur exaspération. Deux d’entre eux ont contacté directement la rédaction du MagIT ce samedi 23 décembre, cherchant notamment à comprendre pourquoi la réouverture des services pouvant prendre autant de temps.

Les délais observés à ce stade apparaissent toutefois raisonnables. Après une cyberattaque en profondeur, ramener son système d’information à des conditions opérationnelles peut s’avérer difficile, long et coûteux. Mais une approche méthodique et rigoureuse est indispensable. À moins de vouloir laisser à l’assaillant une porte ouverte pour revenir.