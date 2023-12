En rachetant webMethods et StreamSets, IBM s’empare de la « Super iPaaS » de Software AG

WebMethods et StreamSets constituaient l’offre « Super iPaaS » chez l’éditeur. IBM entend s’emparer de ses deux plateformes pour 2,13 milliards d’euros en numéraire. La transaction, soumise à l’approbation réglementaire, devrait être terminée au deuxième trimestre 2024.

Pour rappel, Software AG a acquis webMethods auprès de Build.io, en 2007, pour 546 millions de dollars. C’était alors une plateforme SOA qui a gagné des capacités d’intégration B2B et de gestion d’API après une refonte achevée en 2021. L’iPaaS est disponible sur site et dans le cloud.

La présence de StreamSets dans le giron de l’éditeur allemand était bien plus récente. La startup spécialisée dans l’approche DataOps et la gestion de flux de Reverse ETL fondée en 2014 avait été rachetée par Software AG en février 2022, pour environ 524 millions de dollars. Les deux solutions réunies rassemblent de plus de 1 500 clients.

Quant à webMethods, elle « offrira à ses clients et partenaires des outils supplémentaires d’intégration et de gestion des API pour leurs environnements hybrides multicloud ».

Une aubaine pour IBM qui compte bien se servir de StreamSets pour doter Watsonx – sa plateforme d’IA désormais concurrente de Google Vertex AI, Amazon Bedrock et d’Azure OpenAI – de capacités d’ingestion de données. « StreamSets facilite également la conception de pipelines de données et l’ingestion de données en temps réel et par lots », note IBM. En 2021, les représentants de StreamSets expliquaient au MagIT que l’outil était idéal pour remplacer des ETL legacy comme… IBM Infosphere.

Or, les résultats nets de Software AG ont dévissé de près de 50 % cette année, ce qui a poussé son actionnaire principale, Silver Lake (à travers sa holding Mosel Bidco SE), à mener simultanément cette vente et pousser la société allemande vers une sortie progressive de la cotation boursière. En juillet 2023, Silver Lake a acquis 84 % des parts de Software AG et en possède dorénavant plus de 93 %. Il propose de racheter les actions restantes pour un prix unitaire de 32 euros.

L’avenir de Software AG ? L’aide à la migration vers le cloud et l’IIoT

La véritable interrogation concerne l’avenir de Software AG. Quelles solutions reste-t-il dans le portfolio de l’éditeur qui misait fortement sur son offre Super iPaaS ? La société liste les produits Adabas et Natural, Alfabet, ARIS, CONNX, Cumulocity IoT, TrendMiner et Apama.

Adabas et Natural sont des solutions SGBD, s’exécutant à la fois sur UNIX et sur IBM Z, que Software AG présente comme des outils pour fluidifier la modernisation de systèmes existants. CONNX est une solution de réplication de données vers le cloud et de virtualisation de données disposant de plus de 150 connecteurs. Elle prend notamment en charge les mainframes, les systèmes OpenVMS, Unix et AS/400 (IBM i). Alfabet, elle, est une suite de gestion de portefeuille IT. Enfin, ARIS est la suite d’exploration et d’optimisation des processus.

Ensemble, ces produits constituent les capacités restantes d’aide à la migration et à la modernisation de systèmes chez les clients de Software AG et, plus probablement, chez les clients de certains de ses clients, les ESN. Ces outils sont également utilisés par l’éditeur dans le cadre de son activité de services professionnels.

Dernièrement, Software AG a porté ARIS sur le cloud et y a intégré des fonctions d’IA générative, afin de mieux concurrencer Signavio chez SAP et le pure-player du process mining, Celonis.

Cumulocity IoT, TrendMiner et Apama représentent la deuxième activité majeure de Software : l’IoT couplée à l’analytique en temps réel. Rachetée en 2017, Cumulocity IoT est une plateforme IIoT, à l’instar de ThingWorx de PTC. Elle a d’abord attiré les énergéticiens avant de connaître une petite popularité auprès de quelques industriels. Elle est vendue en marche blanche par Siemens. Récemment, Software AG a annoncé une « alliance IoT » avec AWS, tandis qu’il héberge depuis peu sa plateforme IIoT sur Tencent Cloud.

TrendMiner a été en partie intégré à Cumulocity IoT. Il s’agit d’une suite de data science et d’analytique avancée, tandis qu’Apama, également attaché à la plateforme IIoT, est une solution de détection de patterns et de gestion d’alertes.