Archivage : en attendant l’IA, XenData rend son NAS plus astucieux

En attendant que l’IA sache le faire, certains fournisseurs de stockage s’échinent à rendre leurs solutions plus astucieuses. C’est notamment le cas de XenData, le fournisseur d’un NAS dédié à l’archivage de données et qui sert essentiellement de passerelle vers un stockage de longue durée, sur bandes ou en cloud.

L’intérêt historique de la solution de XenData réside dans sa faculté à indexer le contenu des archives. Grâce à cela, un utilisateur peut savoir immédiatement où se trouve son fichier, sans devoir attendre des dizaines de minutes que les lecteurs de la bibliothèque déroulent des cassettes en quête du document recherché. Mais cette fonction était jusque-là limitée aux seuls noms de fichiers.

« Dès le départ, nous avons eu la volonté de permettre de travailler avec des bandes comme s’il s’agissait de disques durs. Du point de vue de nos utilisateurs, les contenus des bandes sont partagés comme sur un NAS normal. Ensuite, une fois que l’on double-clique sur un fichier, il s’ouvre sur la machine de l’utilisateur à la vitesse des bandes, » explique Philip Storey, le PDG de XenData (en photo), lors d’un événement IT Press Tour organisé en décembre dernier à Madrid.

« Cependant, ce système pose un problème pour retrouver un instant précis dans une vidéo, car il faudrait charger toute la vidéo. Cela, dans le cadre des studios de production qui constituent la majorité de nos clients, serait très lent, car ces gens travaillent avec des rushes en très haute résolution », ajoute-t-il.

Un nouveau navigateur de vidéos très rapide pour des bandes

Initialement, XenData s’attendait à ce que des algorithmes d’IA soient capables d’analyser à la volée les vidéos archivées pour en étiqueter automatiquement chaque moment. Il aurait été trivial pour la solution de XenData d’indexer ces étiquettes dans son moteur de recherche. Seulement voilà : malgré toutes les promesses largement plébiscitées ces derniers mois – et entendues par les clients de XenData – aucune fonction de ce type n’est pour l’heure opérationnelle.

« Nous avons donc mis au point un système qui ne repose pas sur l’IA, mais qui est tout autant astucieux. Quand une vidéo est archivée sur notre NAS, nous en faisons une copie en très basse résolution – 2% de la taille originale – que nous conservons sur les disques de notre NAS. Et cette copie très basse résolution permet de faire défiler très rapidement un aperçu de la vidéo pour identifier le moment recherché à l’œil nu. Tout simplement », indique Philip Storey.

Chaque NAS de XenData comprend un ou deux serveur Windows en frontal, auxquels sont reliés un à quatre nœuds de « cache » 4U de 280 To chacun (à raison de 24 disques durs SATA par nœud).

Outre le partage des données en SMB, NFS et FTP, ces NAS donnent un accès S3 à leurs contenus, soit via un portail web qui constitue le moteur de recherche du fournisseur, soit via une API déjà utilisée par plusieurs applications du monde de la vidéo. Mark Broadbent cite des éditeurs partenaires tels qu’Avid, Dalet, CatDV, Sony, Cinegy...

Côté support de stockage de longue durée, la solution de XenData est compatible avec toutes les bibliothèques de bandes LTO, ainsi qu’avec les services de stockage S3 de longue durée d’AWS et d’Azure.

Le nouveau navigateur de médias devrait arriver dans les prochaines semaines. Il sera accessible localement, mais aussi via le portail de XenData en cloud.