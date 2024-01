Archivage : Disk Archive propose une alternative aux bandes

Dans le domaine de l’archivage de données, les cassettes de bandes ont connu un regain d’intérêt depuis l’explosion des ransomwares, car elles permettent de retirer physiquement du réseau les sauvegardes. Revers de la médaille, les cassettes restent des supports lents, ce qui est préjudiciable quand il faut restaurer des données de secours dans l’urgence.

« Hé bien il suffit d’archiver sur des disques durs que vous pouvez retirer du réseau », lance Alan Hoggarth, le PDG de Disk Archive (en photo), rencontré par LeMagIT à Madrid, en décembre, lors d’un événement IT Press Tour consacré aux acteurs européens qui innovent dans le stockage.

Tout aussi sécurisé, moins énergivore et plus pérenne que les bandes

Disk Archive vend des appliances 4U composées de 60 disques durs de 24 To chacun (soit 1,44 Po) qui présentent la particularité de n’utiliser aucun système RAID. De fait, il devient possible de les éteindre individuellement. Pour les retirer du réseau. Mais aussi pour réduire drastiquement la consommation d’énergie de cette capacité de stockage.

« Nous parvenons même à consommer moins d’énergie qu’une bibliothèque de bandes. En effet, les vendeurs de solutions de stockage sur bandes argumentent qu’une bande rangée après utilisation consomme zéro électricité. Mais il faut compter dans l’équation le bras robotisé qui lui fait faire des va-et-vient entre son logement et le lecteur et qui, lui, consomme beaucoup », dit Alan Hoggarth.

Dans les faits, son appliance remplie consomme un peu moins de 350 watts, soit environ 240 Watts par Po avec des disques durs de 24 To. Comparativement, une bibliothèque de 10 lecteurs de bandes IBM de 50 To chacune (150 To compressés) consomme en moyenne 412 Watts, plus de 408 à 1100 Watts par extension de 24 lecteurs. Un lecteur de bandes IBM affiche une vitesse de transfert maximale de 400 Mbit/s (environ 50 Mo/s), quand un disque dur SATA en 7200 RPM peut grimper à 150 Mo/s.

Troisième avantage, les disques ne tournant en moyenne que quelques heures par an, leur durée de vie est démultipliée. Alan Hoggarth parle de pouvoir les exploiter pendant plus de quinze ans.

« Quand vous regardez tous les médias d’archivage qui existent, qu’il s’agisse des cassettes comme des disques optiques, leurs standards évoluent dans le temps. Au point de rendre incompatibles vos anciennes générations de médias avec leurs lecteurs les plus récents. Le standard qui perdure le plus, en définitive, c’est le connecteur SATA des disques durs. Donc, oui, il y a un véritable intérêt à stocker des archives sur disques SATA pour les conserver pendant des décennies avant de devoir les transférer vers un média plus récent », argumente le PDG de Disk Archive.

Il ajoute que, toutes les têtes de lecture des bandes étant fabriquées par Western Digital et tous les lecteurs étant fabriqués par IBM, il existe un risque réel de pénurie de lecteurs avec les systèmes sur bandes. Cela étant dit, il n’y a aujourd’hui plus que deux fabricants de disques durs rotatifs dans le monde : Seagate et Western Digital.