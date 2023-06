Spectra Logic se positionne sur le stockage secondaire rapide

Spectra Logic s’est associé avec la startup Arcitecta pour offrir à ses clients des solutions de stockage NAS scale-out, compatible NFS, SMB/CIFS et S3. Pour rappel, Spectra Logic est spécialisé dans l’archivage sur bande haute performance, s’adressant en particulier aux grands centres de calcul, au secteur de la vidéo.

Le fournisseur dispose aussi de NAS traditionnels, les unités BlackPearl, mais celles-ci sont d’ordinaire assez classiques : la capacité est limitée par le nombre de tiroirs de disques que supporte le contrôleur (architecture dite « scale-up »). L’enjeu initial des BlackPearl était surtout de servir de passerelle NAS vers l’archivage à long terme sur bande ou en cloud.

Grâce à Arcitecta, il devient possible de démultiplier le nombre d’unités BlackPearl en cluster, ce qui démultiplie leur capacité et, surtout, la vitesse globale. Et ce, d’autant plus que les BlackPearl sont pour l’occasion équipés de SSDs NVMe, contre des disques durs auparavant.

« Nous restons focalisés sur le stockage secondaire, mais nous apportons à présent des performances proches du stockage primaire » a précisé Nathan Thompson, PDG de Spectra Logic, lors d’un événement IT Press Tour organisé en juin et consacré aux acteurs américains qui innovent dans le stockage.

Des protocoles standard, mais optimisés Baptisée Mediaflux, la solution d’Arcitecta présente les BlackPearl comme s’ils étaient des disques individuels et supporte l’ajout à chaud de nouvelles baies. Arcitecta a développé sa propre base de données, XODB, et lui ajoute des implémentations maison des protocoles S3, NFS, et SMB. Un pari plutôt risqué, même si cela permet d’être plus performant que les fournisseurs employant les protocoles standard. Ainsi, sur l’archivage à long terme en S3, Spectra affirme obtenir avec une telle solution sur site des temps de restauration qui vont de quelques secondes à quelques minutes, contre plusieurs minutes à plusieurs heures chez AWS (selon les différentes classes S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive). « En faisant travailler de multiples nœuds de stockage en parallèle, nous augmentons les débits et diminuons la latence. » Jason LoffreyPDG d’Arcitecta La solution offre « des résultats exceptionnels en termes de coûts, d’élasticité et de performances », promet Matt Starr, le directeur technique de Spectra. Et Jason Loffrey, PDG d’Arcitecta, d’ajouter lors de cet IT Press Tour : « nous avons développé ensemble nos solutions NFS et nos propres protocoles SMB pour arriver à un niveau de performance inédit, requis par les entreprises qui emploient des NAS de plusieurs centaines de milliards de fichiers. En faisant travailler de multiples nœuds de stockage en parallèle, nous augmentons les débits et diminuons la latence. »