Début des attaques exploitant la vulnérabilité critique d’Atlassian Confluence

Plusieurs organismes de cybersécurité ont observé des tentatives d’exploitation d’une vulnérabilité critique d’Atlassian Confluence qui a été divulguée et corrigée la semaine dernière.

Dans un avis de sécurité publié le 16 janvier, Atlassian a détaillé une vulnérabilité d’exécution de code à distance (RCE) référencée CVE-2023-22527 qui a reçu le score CVSS le plus élevé possible de 10 sur 10. La faille affecte les versions 8.0.x et 8.5.3 d’Atlassian Confluence Data Center et Confluence Server.

Dans l’avis de sécurité de la semaine dernière, Atlassian a averti les utilisateurs qu’ils devaient appliquer le correctif disponible « immédiatement ». L’exploitation pourrait permettre à un attaquant non authentifié de réaliser une exécution de code arbitraire à distance sur une instance affectée.

Cette semaine, plusieurs organismes de cybersécurité ont signalé des tentatives d’exploitation de cette vulnérabilité critique. La Shadowserver Foundation britannique a observé les premières tentatives d’exploitation dès le 19 janvier, trois jours seulement après la divulgation de la faille. Lundi, les analyses effectuées par l’organisation à but non lucratif spécialisée dans la cybersécurité ont révélé que plus de 11 000 instances vulnérables subsistaient. La majorité des analyses proviennent d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie.

« Plus de 600 adresses IP ont été vues en train d’attaquer jusqu’à présent (en testant les tentatives de rappel et l’exécution de la commande “whoami”) », a écrit Shadowserver sur Mastodon et X (anciennement Twitter) : « si vous avez des instances Atlassian Confluence exposées, assurez-vous qu’elles sont à jour (et si ce n’est pas le cas, vérifiez les signes de compromission !) ».

We are seeing Atlassian Confluence CVE-2023-22527 pre-auth template injection RCE attempts since 2024-01-19. Over 600 IPs seen attacking so far (testing callback attempts and 'whoami' execution). Vulnerability affects out of date versions of Confluence: https://t.co/HFkPWIzJ1S pic.twitter.com/JPnsf3NFs2 — Shadowserver (@Shadowserver) January 22, 2024

Le fournisseur de renseignements sur les menaces GreyNoise a détecté des activités malveillantes à partir de lundi, qui se sont intensifiées le lendemain. Mardi, GreyNoise a observé 37 adresses IP malveillantes tentant d’exploiter la CVE-2023-22527. La localisation géographique de ces adresses était similaire aux résultats de Shadowserver, avec 11 adresses IP provenant de Hong Kong et huit des États-Unis.

Caitlin Condon, directrice de la veille sur les vulnérabilités chez Rapid7, a confirmé que l’éditeur de solutions de sécurité a également observé des tentatives d’exploitation pour CVE-2023-22527. Cependant, l’activité a été inefficace jusqu’à présent.

« Notre réseau de honeypots a détecté des tentatives d’exploitation, et nous avons vu au moins une tentative infructueuse contre un environnement de production », a déclaré Caitlin Condon dans un courriel adressé à la rédaction de TechTarget.