Atlassian met fin au renouvellement pluriannuel de son offre Data Center

Les clients d’Atlassian Data Center n’ont plus la possibilité de renouveler leur licence sur plusieurs années. Dans un même temps, l’éditeur a dévoilé ses projets de lancer des offres Government Cloud et Isolated Cloud « hautement sécurisées » d’ici 2026.

Tiffany To, vice-présidente senior et directrice générale entreprise et plateforme chez Atlassian, a confirmé la semaine dernière que la limitation d’un an s’applique à toutes les éditions de logiciels sur site. Cette confirmation intervient après que de nombreux utilisateurs ont indiqué à Informa TechTarget (propriétaire du MagIT) qu’ils s’étaient heurtés à cette limite au cours de l’année écoulée.

« Nous travaillons avec nos partenaires pour déterminer pourquoi les clients ne sont pas passés au cloud et comment nous pouvons les aider à monter un dossier commercial », déclare Tiffany To. « C’est en partie la raison pour laquelle nous avons réduit le nombre d’années pendant lesquelles ils peuvent renouveler leur contrat. S’ils le font pour trois ans, nous ne nous retrouverons pas à discuter avec eux pour trois années supplémentaires », poursuit-elle. « [Étant donné] la vitesse à laquelle nous débloquons les éléments qui les empêchaient de passer au cloud, nous pensons que la majorité d’entre eux devraient être en mesure de le faire à ce stade ».

La semaine dernière, les produits Data Center (Jira Software, Jira Service Management et Confluence) ont reçu des mises à jour de sécurité, de performance et d’évolutivité, ainsi qu’un connecteur intégré à Rovo Search. Ils n’ont toutefois pas profité des nombreuses fonctionnalités qu’Atlassian a introduites pour sa plateforme cloud. L’éditeur a déjà cessé de prendre en charge les éditions Server d’entrée de gamme sur site de ses produits en 2024. Ces deux dernières années, il n’a pas fait mystère de ses ambitions en matière d’adoption du cloud.

« Enterprise-first » oui, mais surtout dans le cloud public Cependant, l’éditeur a atténué son message « cloud-first » en octobre, en le remplaçant par « enterprise-first » (priorité à l’entreprise). Selon Tiffany To, le message autour de la priorité à l’entreprise faisait partie des négociations en cours avec les clients data centers d’Atlassian. L’éditeur cherche à convaincre les récalcitrants de l’intérêt de passer au cloud. « Nous avons ces clients depuis longtemps sur site, mais être leur partenaire dans le cloud demande un autre niveau de soin. » Tiffany ToV-P senior et directrice générale entreprise et plateforme, Atlassian « Cela démontre une certaine maturité dans notre développement. Nous avons ces clients depuis longtemps sur site, mais être leur partenaire dans le cloud demande un autre niveau de soin », considère Tiffany To. « Nous leur disons : “nous ne nous contentons pas de vous livrer des bits. Nous allons nous occuper de vos affaires dans le cloud”. Cela signifie que nous devons comprendre parfaitement leurs besoins commerciaux et ce que nous construisons pour eux ». Au cours de ces discussions fin 2024 et début 2025, Atlassian a mesuré l’intérêt pour Government Cloud, basé sur sa récente autorisation FedRAMP Moderate, et Isolated Cloud, un cloud privé virtuel géré par Atlassian sur une infrastructure dédiée, dont la disponibilité est maintenant prévue pour 2026. Un nombre suffisant de clients de l’Atlassian Data Center ont indiqué qu’ils investiraient, ce qui a conduit au lancement officiel de l’offre, selon Tiffany To. « Il y a tous ces segments où le cloud public à 100 % ne va pas fonctionner, et nous avons passé beaucoup de temps à réfléchir au montant que nous voulions investir dans des offres govcloud et cloud isolées », a-t-elle déclaré. « Si nous devons faire ces investissements, nous devons savoir que les clients vont les adopter ».