GenAI : Atlassian monte (trop rapidement ?) en régime

Atlassian a fait état de sa volonté de ménager la chèvre et le chou concernant ses clients Data Centers. Il entend par ailleurs fusionner certains produits Jira et unifier l’expérience utilisateur. Il est temps d’évoquer l’un des aspects difficiles à éviter de sa feuille de route : l’infusion de l’IA générative un peu partout dans ses outils. C’est l’objet de la gamme Atlassian Intelligence et de Rovo.

Rovo, le Copilot d’Atlassian Outre la barre de recherche « intelligente » intégrée dans l’interface de Jira, l’éditeur a fortement mis en avant Rovo, son assistant d’IA désormais en disponibilité générale. Il y a d’un côté Rovo Search, un système managé pour chercher des informations dans des dépôts comme Google Drive, Microsoft SharePoint, Teams, Figma GitHub, Slack, mais aussi Confluence Data Center (sur site donc). De l’autre, Rovo Chat est un agent conversationnel, activable dans l’interface des produits Atlassian et dans Google Docs. Il doit aider à résumer des tâches ou des changements effectués dans une feuille de route produit. Il peut évaluer le contenu et la documentation d’un projet, réaliser le brouillon d’une FAQ ou encore – s’il est connecté avec un outil RH – permettre à l’employé de se renseigner sur la gestion de ses vacances. Mais l’éditeur propose également 20 agents d’IA sur étagère pour aider à la rédaction de documentation, la génération de release note, résumer les actions d’une équipe, etc.

Plus de fonctionnalités pour les développeurs dans Atlassian Intelligence Il est aussi possible d’identifier et de créer une issue (pardon un work) dans Jira depuis une page Confluence grâce à la genAI. Il suffit de surligner le texte pour que le LLM sous-jacent suggère les tâches et propose de la diffuser sur Slack. De la même manière, les vidéos asynchrones Loom servent à générer un résumé des tâches à effectuer à partir d’un transcript automatisé (compatible avec plus de 50 langues, dixit l’éditeur) et les enregistrer comme des issues. Un LLM est également mis à contribution pour diviser un projet ou un programme en tâches/cartes distinctes. Cette fonctionnalité est entrée en disponibilité générale. Atlassian a déjà prévu de proposer l’inverse, c’est-à-dire un moyen de rassembler des tâches diverses en épopées ou de les rattacher à des épopées existantes. « Par exemple, vous avez cinq tâches dans votre backlog qui n’ont pas d’épopée parente, et nous pourrions soit suggérer une épopée existante, soit dire que toutes ces tâches semblent liées à quelque chose et vous n’avez jamais créé d’épopée », évoque Dave Meyer, directeur du produit Jira chez Atlassian. « Voici une suggestion d’épopée basée sur ce qui se trouve déjà dans les tâches ». L’éditeur prévoit également d’ajouter des prompts optionnels pour reformuler – clarifier – la description des « works ». Ce n’est qu’une partie des fonctionnalités d’IA générative évoquées lors de la conférence Team 24. Pour les développeurs, un agent d’IA développé par Atlassian peut automatiser la génération de code, de recommandation de modification, et poster un pull request vers Bitbucket ou GitHub à partir d’une description d’une tâche dans Jira. Depuis BitBucket, un agent peut, à l’inverse, suggérer des revues de code. « Le développeur pourra lire la suggestion et l’appliquer. L’agent d’Atlassian vérifie la branche et met à jour la pull request », explique Dave Meyer. Le merge demeure manuel, mais l’éditeur imagine pouvoir automatiser la modification des éléments de code les plus basiques (ou le code boilerplate). « Nous pensons qu’à court ou moyen terme, pour une mise en œuvre ou pour des morceaux de code plus complexes, les humains devront encore faire une grande partie du travail », considère le responsable produit. L’éditeur a produit plus tôt cette année qui tempère les gains de productivité imputés à l’IA. Pour autant, une intégration avec GitHub Copilot est prévue afin d’apporter du contexte disponible dans Jira, à même le CLI. En clair, les produits d’Atlassian deviennent les sources d’un système RAG propulsé par l’assistant de GitHub.

Des modifications tarifaires à anticiper Reste à voir si les clients souhaitent adopter ces fonctionnalités et le coût qu’elle représente. Récemment, Atlassian a modifié la tarification et les offres liées à Jira Service Management. Dès le 16 octobre, certaines capacités d’IA de la solution ITSM ne sont accessibles qu’en souscrivant à un forfait Premium ou Enterprise. Si l’IA ne résout pas les problèmes les plus avancés, elle demeure actuellement un moyen de générer de la consommation de services SaaS. D’autant plus que dans le cas présent, elle peut aider à regrouper les alertes et à automatiser certaines charges de travail – après une phase de personnalisation. Les plans Premium et Enterprise de Jira Service Management incluent gratuitement le stockage de 50 000 objets d’actifs et 1 000 conversations assistées par des agents virtuels chaque mois. Des frais supplémentaires s’appliquent au-delà de ces limites (0,05 dollar par objet stocké par mois et 0,30 dollar par conversation avec assistants par mois). L’éditeur dit appliqué des remises basées sur le volume.