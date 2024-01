SIRH : Lucca et Silae s’allient pour mieux cibler les ETI

L’éditeur français de solutions RH et finance dans le cloud fondé en 2002, Lucca et Silae, spécialiste des logiciels de paie (payroll), vont collaborer dans le cadre d’un partenariat.

Concrètement, Silae offrira un accès à son API pour permettant d’activer en « un clic » (sic) l’intégration entre le SIRH et son système de paie.

Le but stratégique de cette alliance pour les deux acteurs est de leur permettre de mieux répondre aux besoins du marché des ETI en présentant une offre « crédible » et de bout en bout, ont souligné Gilles Satgé (président et fondateur de Lucca) et Thomas Bourgeois (CEO de Silae).

Cette intégration sera déployée par le réseau de partenaires distributeurs et prestataires de paie que Lucca et Silae ont en commun.

Pour Silae, le bénéfice sera de renforcer son écosystème centré autour de Silae Paie en améliorant sa position auprès des ETI, avance Thomas Bourgeois.

« Lucca et Silae ont beaucoup de points en commun : ce sont deux sociétés qui ont connu une forte croissance, qui suscitent une forte adhésion de la part de leurs clients et dont les couvertures fonctionnelles sont très complémentaires », renchérit Gilles Satgé.

Lucca ne cache en tout cas pas son ambition d’équiper 2 000 clients supplémentaires (pour un total de 300 000 collaborateurs) d’ici la fin de l’année 2024 en s’appuyant sur ce partenariat. Il devrait également lui permettre de doubler la taille de son réseau de partenaires distributeurs d’ici 2025.

En attendant, Lucca – qui fait partie du French Tech 120 et qui revendique 6 000 clients (dont Deezer, Michel et Augustin, Gaumont-Pathé, Mazars, ou Pernod-Ricard) pour un revenu d’environ 30 millions d’euros – a lancé une grande campagne d’affichage publicitaire au graphisme « vintage » pour travailler sa notoriété.