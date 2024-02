« Customer Facing Analytics » : la nouvelle raison d’être de Toucan Toco

Charles Miglietti, cofondateur et CEO de Toucan Toco, ne le cache pas. Comme bon nombre d’éditeurs, Toucan Toco a vécu une année 2023 difficile. Difficile, mais les deux derniers trimestres lui ont permis de sortir du rouge et d’être enfin rentable. Une première. Si la reprise économique y est probablement quelque chose, le CEO perçoit également les bénéfices d’un changement de cap opéré à la fin de l’année 2022.

Il faut dire que les horizons de la BI sont particulièrement bouchés. Deux géants, Salesforce avec Tableau, Microsoft avec Power BI, dominent allégrement le marché. Dans ce sillon, Qlik n’est jamais très loin.

Une V3 sous le signe de la simplification et de la centralisation

Dans sa V3, l’éditeur conforte ce positionnement en renforçant les composants aux mains des développeurs et des « builders ». « Historiquement, nous nous sommes concentrés sur les utilisateurs finaux, nous souhaitons une expérience simplifiée pour ceux qui orchestrent la solution », avance Charles Miglietti. « Nos clients se posent la question du “make or buy”. Il fallait que l’on montre que faire avec Toucan, c’est dix fois plus rapide, trois fois plus puissant, trois fois plus facile », vante-t-il.

Cette version 3.0 vient surtout améliorer des fonctions introduites précédemment, à commencer par YouPrep, un outil no-code de préparation de données. Toucan met en avant sa fonction « Native SQL » qui permet d’exécuter les opérations rédigées dans une logique sans code directement sur RedShift, Athena, Snowflake, BigQuery, PostgreSQL et MySQL.

Pour rappel, l’éditeur exploite, de longue date, MongoDB, une base de données orientée documents (NoSQL). Il fallait auparavant copier les données sur l’instance Mongo avant de pouvoir les modifier. Désormais, il y a des jeux de données stockés sur MongoDB, précalculés, qui peuvent servir quand l’entreprise ne souhaite pas forcément recourir à son propre data warehouse et des data sets « live ». Ces ensembles sont, eux, stockés sur l’entrepôt de données de l’organisation, ce qui doit permettre d’éviter les réplications de données et d’en conserver la fraîcheur. En revanche, il ne s’agit pas de visualiser des informations en temps réel. « Nos clients affichent généralement des données actualisées entre un jour et un mois », résume le CEO.

L'interface DataHub de Toucan Toco fait converger son catalogue de données et AnyConnect, son hub de connecteurs.

Une fois les données préparées, Toucan Toco indique que les ensembles peuvent être réunis en un seul endroit, le DataHub. Plus précisément, l’éditeur a centralisé la gestion de sa cinquantaine de sources et de fichiers compatibles, ainsi que des jeux de données dans une seule interface. Le DataHub permet non seulement de consulter les ensembles, mais également leurs dépendances. Il est possible de libeller les data sets et d’implanter des règles de validation afin de vérifier la présence de Null, de doublons, de type de valeur, etc. Le tout doit permettre de « réduire le coût de maintenance et d’installation », affirme Charles Miglietti.

Outre l’agrégation des interfaces du catalogue de données et du hub de connecteurs AnyConnect, l’éditeur a « largement remanié les présentations de [sa] page d’accueil, de [ses] “stories” et de [son] tableau de bord afin d’offrir une expérience unifiée de filtrage des données » depuis l’interface utilisateur. La création, la gestion et les performances des filtres ont été revues pour l’occasion. Auparavant, cela pouvait nécessiter de bâtir des rapports personnalisés. « Cela permet d’avoir une meilleure couverture des cas d’usage exploratoires ou en libre-service », relate le dirigeant.