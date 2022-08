MicroStrategy : de plus en plus Bitcoin, de moins en moins BI ?

Le fondateur de MicroStrategy, spécialiste de la Business Intelligence (BI), a décidé de quitter son poste de président-directeur général (CEO), qu’il occupait depuis la création de l’entreprise en 1989, pour se concentrer sur la fonction de « Executive Chairman », au sein du Conseil d’administration. Michael Saylor consacrera désormais l’intégralité de son temps à la nouvelle stratégie d’investissement de MicroStrategy.

Sous l’impulsion de Michael Saylor, MicroStrategy a en effet « pivoté » de la BI vers une seconde activité : les cryptomonnaies. L’éditeur a placé la quasi-totalité de sa trésorerie en bitcoins et a même contracté des prêts pour en acquérir. Lors de ses résultats 2022, MicroStrategy indiquait posséder 129 218 bitcoins, et avoir dépensé 3,97 milliards de dollars dans cet actif numérique.

Dans le même temps, ses résultats dans la BI – son cœur de métier historique – ont connu un rebond en 2021, mais après plusieurs années décevantes qui ont vu ses revenus s’éroder, malgré un plan de relance ambitieux en 2016.

MicroStrategy a réalisé 510 millions de revenus en 2021, pour un résultat d’exploitation (Operating Income) de 46 millions – qui, lui, est en recul par rapport à l’année précédente (57 millions en 2020). Côté positif, l’éditeur accroît ses efforts de R&D (qui sont passées de 100 millions $ à 120 millions). Côté négatif, ces résultats ne permettent pas d’alimenter, seuls, le montant des achats massifs de bitcoins de la société.

MicroStrategy, un « tracker officieux »

En séparant les postes de Executive Chairman et de CEO, Michael Saylor officialise en tout cas un peu plus la double activité de sa société, voire la prépondérance de son activité financière sur celle d’éditeur d’analytique.

Signe de ce « pivot », le cours de bourse de MicroStrategy oscille au gré des évolutions du bitcoin. Logique si l’on écoute Michael Saylor qui déclaré au média économique américain CNBC, en avril, qu’il voyait désormais sa société (dont le « M » et le « S » dans le nom reprennent ses propres initiales) comme un « ETF officieux ».

Michael Saylor, fondateur et ancien CEO de MicroStrategy

Pour rappel, un ETF – ou un tracker – est un outil financier qui reproduit les performances d’un indice ou de plusieurs indices (CAC 40, tous les indices français, Nasdaq, etc.). Pour Michael Saylor, MicroStrategy est devenu l’équivalent d’un fonds qui reproduit les évolutions du bitcoin, et qui propose à ses actionnaires de faciliter leurs placements en cryptomonnaie (sans wallet, etc.), en passant par le marché actions et non par une place de marché spécialisée (Coinbase, etc.).

Si la stratégie a paru miraculeuse en 2021 – l’action de MicroStrategy est passée de 100 $ en avril 2020 à plus de 1 000 $ en février 2021 –, elle a connu une sévère correction en redescendant à 150 $ en juin 2022.

Depuis, et à date de cet article, l’action a rebondi aux environs des 280 $. Une forte volatilité qui témoigne, elle aussi, de la prépondérance de la nouvelle activité de MicroStrategy.