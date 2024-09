Gestion de projet et IA : un duo gagnant (étude)

L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans la gestion de projet gagnerait du terrain en France. Selon une étude de Capterra (filiale de Gartner), 42 % des responsables de projet français auraient ainsi recours à des solutions de ce type.

Pour Capterra, ce chiffre est appelé à augmenter, puisque 96 % de ceux qui utilisent actuellement l’IA ont également observé un retour sur investissement positif sur l’année. Conséquence, 29 % des entreprises prévoiraient d’accroître leurs investissements en IA d’ici 2025.

Cependant, son adoption n’est pas sans défis. Les principaux obstacles identifiés sont le manque de qualité des données (37 %), la difficulté d’adoption par les employés (35 %), la complexité d’interprétation des données (30 %) et les coûts imprévus (29 %).

Tous ces bénéfices expliquent la confiance des responsables de projet dans leur capacité à implémenter l’IA (85 %) et à lui déléguer des tâches (88 %).

Elle améliore la prise de décision avec ses capacités analytiques (pour 65 % des répondants), elle facilite l’identification des risques (pour 48 %), elle optimise la planification (pour 55 %) et elle augmente la productivité (pour 54 %) – liste Capterra.

Bonnes pratiques pour bien utiliser l’IA dans la gestion de projets

Pour surmonter ces difficultés, Capterra recommande quatre bonnes pratiques : mettre en place un processus robuste de contrôle des données, former les employés, établir des politiques claires sur l’utilisation de l’IA et définir un équilibre entre l’humain et la machine.

Emilie Audubert, analyste de contenu chez Capterra, souligne l’importance de ces enjeux.

« L’intégration de l’intelligence artificielle dans la gestion de projet n’est plus un concept futuriste, mais une réalité d’aujourd’hui », tranche-t-elle, catégorique. « Cependant, même les utilisateurs les plus aguerris doivent rester informés des derniers développements de l’intelligence artificielle et de ses limitations pour espérer réussir son implémentation au sein des projets de leur entreprise », avertit-elle.

Côté méthodologie, l’étude de Capterra a été menée auprès de 2 300 professionnels IT dans 12 pays, dont 200 en France.

La gestion de projets est un marché sur lequel on trouve des acteurs bien établis comme Microsoft (avec Microsoft Project), Atlassian (Jira et Confluence), Oracle (Primavera), mais aussi des sociétés plus récentes comme Asana, Trello (Atlassian), Monday.com, ou encore Basecamp.

Ces éditeurs proposent des solutions très variées qui vont des outils collaboratifs aux plateformes plus complexes – dont certaines, donc, intègrent l’IA pour l’analyse prédictive et l’optimisation des ressources.