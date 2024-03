La panne informatique mondiale de McDonald’s résulte d’une erreur d’un tiers

Une panne informatique mondiale qui a contraint la chaîne de restauration rapide McDonald’s à suspendre temporairement ses activités dans plusieurs pays a été imputée à une erreur commise par un fournisseur tiers lors d’un changement de configuration, sans qu’aucune forme de cyberattaque n’ait été suspectée.

Les problèmes ont d’abord été observés en Australie et ont commencé à affecter le Royaume-Uni vers 5 heures du matin, heure locale, le vendredi 15 mars, avec des rapports faisant état de la fermeture de points de vente et des perturbations dans les commandes en ligne via l’application, juste avant la ruée du matin pour le petit-déjeuner.

Brian Rice, vice-président exécutif et directeur des systèmes d’information de McDonald’s, a déclaré par la suite que la panne avait été « rapidement identifiée et corrigée » et a réaffirmé qu’elle n’était « pas directement causée par un événement de cybersécurité ».

« La fiabilité et la stabilité de notre technologie sont une priorité, et je sais à quel point les pannes peuvent être frustrantes. Je comprends que cela ait un impact sur vous, sur les équipes de vos restaurants et sur nos clients », a déclaré M. Rice, en s’adressant aux employés, aux franchisés et aux autres partenaires de l’organisation dans le monde entier. Et d’ajouter : « ce qui s’est passé aujourd’hui est une exception à la norme, et nous travaillons avec une urgence absolue pour résoudre ce problème. Nous vous remercions de votre patience et nous nous excusons sincèrement pour les désagréments occasionnés ».

Outre les activités de McDonald’s au Royaume-Uni, ses opérations dans de nombreux autres pays, dont l’Autriche, l’Allemagne, le Japon, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, ont également été interrompues. Des milliers de restaurants – McDonald’s exploite 1 450 points de vente au Royaume-Uni et plus de 3 000 au Japon – ont été touchés.

McDonald’s n’a donné aucune autre indication sur la nature précise de l’erreur, mais Associated Press a pu confirmer que les problèmes n’étaient pas liés à une migration vers Google Cloud en cours au sein de l’entreprise.

Annoncé en décembre 2023, ce projet pluriannuel est spécialement conçu pour accélérer les opérations quotidiennes dans les succursales de McDonald’s, en optimisant les performances de ses kiosques en libre-service et en permettant aux responsables des restaurants d’utiliser leurs ressources de manière plus efficace, entre autres.

Pendant ce temps, certains des plus féroces rivaux de la chaîne ont rapidement réagi aux événements de la journée, le compte officiel Burger King sur X ayant publié un message, ironisant sur le slogan de son concurrent : « Not loving IT ».

Les clients se sont également tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur frustration, tandis que les employés de McDonald’s, qui n’avaient rien à faire pendant un certain temps, ont échangé des histoires via leur sous-Reddit dédié, parlant de la nécessité de redémarrer à plusieurs reprises les systèmes de point de vente et, dans certains cas, de recourir à un stylo et du papier.

L’un d’eux a fait remarquer que même s’il ne s’agissait pas d’une cyberattaque, il s’agissait d’un démontage dont « un pirate informatique serait fier ».