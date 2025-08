SAP espère que l’acquisition de SmartRecruiters renforcera SuccessFactors

SAP muscle son arsenal HCM en rachetant l’éditeur SmartRecruiters, basé à San Francisco.

Le géant de l’ERP prévoit d’intégrer les applications et la technologie d’acquisition de talents de SmartRecruiters à la plateforme SAP SuccessFactors HCM.

La transaction devrait être finalisée d’ici à la fin de l’année, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires. Les conditions financières n’ont pas été divulguées.

Le produit phare de SmartRecruiters est SmartRecruit, une plateforme SaaS permettant d’automatiser le processus de recrutement des entreprises, de la publication des offres d’emploi à l’intégration des nouveaux collaborateurs. La plateforme comprend désormais l’assistant Winston AI, destiné à améliorer l’efficacité du recrutement.

Automatisation et IA, les atouts de SmartRecruiters

Fondée en 2010 par le Français Jérôme Ternynck, SmartRecruiters compte environ 700 employés dans le monde entier et sert plus de 4 000 clients, dont Amazon, Visa et McDonald’s.

L’acquisition de SmartRecruiters s’inscrit dans la volonté de SAP de devenir le numéro 1 de l’édition d’applications métier, de consolider la suite SuccessFactors et d’offrir à ses clients un meilleur moyen d’attirer et de retenir les meilleurs talents, a déclaré Dan Beck, président et directeur produit chez SAP SuccessFactors, lors d’une conférence de presse virtuelle vendredi.

« Il s’agit d’un domaine important pour nos clients, car le recrutement de talents n’est pas seulement une priorité pour les RH, c’est aussi une priorité pour l’entreprise », poursuit-il. « Le portefeuille de SmartRecruiters, avec ses fonctionnalités avancées, nous permet d’agir plus rapidement pour servir nos clients. »

Les détails de l’intégration de la plateforme SmartRecruiters dans SuccessFactors ne sont pas encore connus. Toutefois, les deux entreprises commenceront leurs activités conjointes une fois que l’accord aura été approuvé par les autorités réglementaires, selon le dirigeant.

« Il y a des opportunités de combiner l’IA de SAP avec Winston [l’assistant IA de SmartRecruiters, N.D.L.R] ainsi qu’avec SAP Business Data Cloud, notre suite de solutions de données », affirme Dan Beck.

SmartRecruiters travaillera avec l’équipe SuccessFactors « afin d’offrir une connectivité approfondie et robuste à l’écosystème SAP », a annoncé Rebecca Carr, PDG de SmartRecruiters, lors de la conférence de presse.

« Nous allons investir davantage dans la R&D et partager notre engagement à réinventer la manière dont les entreprises attirent, sélectionnent et recrutent les meilleurs talents », a-t-elle ajouté.

SmartRecruiters restera un éditeur indépendant dans un avenir prévisible, et l’équipe de direction et la structure de soutien de l’entreprise resteront inchangées, d’après Rebecca Carr.