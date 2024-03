IA générative : GPT-5 lancé dès cet été ? Possible, mais pas sûr

GPT-5 sera-t-il lancé dès cet été ? C’est ce que laissent entendre plusieurs sources proches d’OpenAI, qui ont souhaité rester anonymes. L’éditeur aurait même commencé à faire tester son nouveau LLM à des entreprises clientes payantes, avance le site Business Insider auquel ces sources se sont confiées.

Les entreprises qui l’ont eu en préversion le décrivent comme « très bon et réellement meilleur » – rapporte le journal américain. OpenAI aurait fait des démos sur des cas d’usage spécifiques en rapport avec les besoins métiers de chaque organisation.

Le lancement espéré est prévu pour cet été. Mais rien ne serait encore décidé. GPT-5 serait encore en phase d’entraînement et le LLM devra passer des tests de sécurité, dont le Red Teaming (pratique qui consiste à essayer de hacker ses propres produits pour en améliorer la robustesse).

Des « couacs » pour GPT-4

GPT-5 ciblera les clients payants de l’éditeur, tout comme les deux modèles précédents les plus récents : GPT-4, lancé il y a un an, et GPT-4 Turbo, lancé en novembre.

La version 4 du LLM d’OpenAI n’a pas fait l’unanimité. Des utilisateurs regrettent en effet une dégradation des performances du modèle. OpenAI espère que la version 5 fera oublier ces critiques.

D’autant plus que la concurrence redouble dans le secteur de l’IA générative. Google a par exemple lancé un nouveau modèle, Gemini 1.5 Pro, destiné à contrer OpenAI. Côté startups, le Français Mistral AI développe sa gamme de LLMs et a même sorti un concurrent de Chat GPT baptisé « le Chat ». Et des offres clefs en main, hébergées sur des infrastructures locales pour assurer la confidentialité totale des données ingérées par les modèles, commencent à apparaître, comme celle annoncée cette semaine par Orange Business (en partenariat avec LightOn) ou celle à venir d’OVHcloud.

OpenAI n’en est pas encore à un tournant, son avance restant assez conséquente. Mais les « couacs » de GPT-4 et l’émergence de cette concurrence font que son prochain grand modèle de langage, très attendu, sera scruté avec beaucoup d’attention.