OVHcloud se revendique en alternative crédible à AWS, Azure et GCP

Lors de son évènement annuel OVHcloud Summit, le cloudiste français a tenté avec une pluie d’annonces de montrer que, désormais, il était une véritable alternative aux GAFAM, peut-être pas par la taille, mais techniquement.

« Pas par la taille », car même si OVH tutoie les 900 millions € de chiffre d’affaires et qu’il emploie 2 900 personnes, il ne fait que 154,6 millions dans le cloud public (et 560 en cloud privé). Ce segment est toutefois le plus dynamique (+22 % contre une croissance de +13,4 % pour tout OV), souligne Michal Paulin, DG de la société.

Mais une alternative tout de même, insiste-t-il, « la seule européenne avec une présence mondiale… malheureusement », regrette-t-il en conférence de presse.

De fait, aujourd’hui, OVH possède 38 datacenters dans 9 pays (France, Allemagne, Pologne, Royaume-Uni, Inde, Singapour, Australie, Canada et États-Unis) qui hébergent 450 000 serveurs physiques.

En plus de cette expansion géographique (la société fait déjà plus de 50 % de son CA à l’international), OVH étoffe son portefeuille de produits PaaS. Le cloudiste revendique aujourd’hui 40 services – contre 10 seulement en 2021.

« Et c’est là que cela devient très intéressant », continue-t-il. « Car on ne parle plus de plateforme, ni de techno, ni d’inférence, d’entraînements, de data sets, ou d’algorithme. On parle des usages. “Que voulez-vous faire ? Quelle est votre problématique ? Quel problème voulez-vous résoudre ?” On monte dans les couches », se réjouit le fondateur d’OVH.

AI Endpoints, pour sa part, sera un ensemble d’outils infusés à l’IA, utilisables clef en main ; « les commodités de l’IA », comme les qualifie Octave Klaba. Par exemple, l’inférence d’un LLM (non personnalisé), un service de détection d’images (pour la modération), la transcription (voice to text) ou encore la traduction.

En résumé, l’utilisateur choisit un modèle, puis uploade les documents sur lesquels il souhaite entraîner le LLM (« sans connaissance des bases vectorielles et sans avoir besoin de savoir ce qu’est un RAG », explique le CTO). L’étape suivante consiste à tuner le modèle simplement (prompt engineering, encadrement des demandes et des réponses). Et le modèle est déployable.

OVHcloud à parité des hyperscalers ?

Quand on lui demande si, avec ces 40 services, OVH est aujourd’hui à parité avec les hyperscalers – et ce qu’il pense de l’argument de certains DSI qui justifient leurs choix d’aller vers les GAFAM au motif qu’il n’y aurait pas d’alternative équivalente en Europe, la réponse fuse.

« Nous avons levé 350 millions pour financer ces 40 produits fondamentaux du cloud public. Quand on en avait 30 %, effectivement, certains pouvaient nous dire “oui, mais on a encore besoin de ci ou de ça, etc.” », admet-il.

« Mais c’était il y a deux ans. Nous avançons à grands pas. Notre vitesse de développement en interne est hebdomadaire », confie-t-il au MagIT.

« Moi je regarde nos clients », renchérit Michel Paulin pour qui la Data Plateform peut par ailleurs rivaliser avec n’importe quelle offre – y compris celle des hyperscalers. « Je suis un peu las de l’argument ressassé depuis 6 ans [N.D.R. : date de l’arrivée de Michel Paulin à OVHcloud et du lancement de l’offre cloud public] par ceux qui disent que “de toute façon la guerre est perdue, c’est fini”. Regardons les faits ! Aujourd’hui on a le Crédit Agricole, la Société Générale, Airbus, Auchan, Michelin. […] OVH croît beaucoup dans les grands comptes. […] Nous arrivons aussi à convaincre des groupes en Allemagne, en Espagne, en Italie. »

« Aujourd’hui je peux encore les comprendre. Mais dans 12 mois, non. » Octave KlabaCo-fondateur de OVH

« Depuis deux ans, nous avons recruté », ajoute Octave Klaba. « Nous avons racheté plusieurs entreprises, nous avons passé en production les premiers services. Des offres sont en train d’arriver. Tout ça est en train de s’interconnecter. […] On a une équipe de malades. On développe le produit. Ça se fait au biceps, c’est sûr. Et en face de nous, on a le lobbying des plus grosses boîtes du monde. Ce ne sont pas des “tiers 2” ! Ce sont des entreprises parmi les plus puissantes au monde ! Alors forcément, le chemin est dur. Mais on est discipliné dans l’exécution. On sait où on va et chaque année il y a des progrès et des résultats par rapport à la stratégie que l’on est en train de dérouler ».

« Nous en avons encore pour 12 mois [pour que] tout soit disponible à travers des API et du Terraform – et aller jusqu’au bout des expériences du DevOps. Donc les excuses que sortent certains, aujourd’hui je peux encore les comprendre. Mais dans 12 mois, non », tranche-t-il.

« Après on ne convaincra pas tout le monde tout de suite. C’est comme dans les années 80 et 90, quand on disait qu’aucun DSI ne se ferait virer pour avoir choisi IBM ; alors que s’ils choisissaient autre chose, ils pouvaient. Là c’est pareil. [Choisir autre chose] viendra avec le temps. Et moi… j’ai le temps… Peut-être que j’aurais mis 50 ans de ma vie à y arriver. Mais ce n’est pas grave. On va y arriver ».