Sauvegarde : Dell met de la vitesse et de l’IA dans ses offres

Dell ajoute deux nouvelles appliances de sauvegarde Data Domain DD9410 et DD9910 à sa gamme PowerProtect. Il met à jour son logiciel Storage Direct Protection pour accélérer les sauvegardes comme les restaurations. Et il introduit un assistant d’IA dans son offre Apex Backup, baptisé Apex Backup Services AI.

« Il est pertinent de noter que si la sauvegarde des données vers le cloud est à la mode, Dell persiste à renforcer ses offres sur site. Car c’est bel est bien ce que demandent les entreprises, qui exécutent toujours 50% de leurs applications sur leurs serveurs », commente l’analyste Phil Goodwin d’IDC.

Réduire les temps de sauvegarde et de restauration

Les appliances DD9410 et DD9910, disponibles dès cette semaine, sont basées sur des serveurs Dell PowerEdge équipés de deux processeurs Intel Xeon de dernière génération. Selon Dell, l'ajout de ces nouveaux processeurs accélère les sauvegardes de 38 % et les restaurations de 44 % par rapport à la génération précédente.

Selon Krista Macomber, analyste chez Futurum Group, l'amélioration des performances des appliances de sauvegarde est essentielle pour la protection des données : « une meilleure performance garantit la disponibilité d'une copie de sauvegarde en cas de besoin de récupération », explique-t-elle. « Plus vous pouvez récupérer rapidement, plus vos temps d'arrêt seront limités. »

Comme les autres appliances PowerProtect, les DD9410 et DD9910 utilisent une combinaison de disques durs et de SSDs. Ce stockage hybride permet à Dell d’exécuter les écritures sans souffrir de latence, afin de maximiser les performances tout en maintenant les coûts à un niveau aussi bas qu'un centime par Go et par mois, du moins dans son modèle d’acquisition d’équipements par souscription mensuelle.

Les caractéristiques standard de l’offre Data Domain incluent l'immuabilité - soit l'impossibilité de modifier les sauvegardes une fois qu'elles sont enregistrées - et même de l’Air-Gap, soit le retrait des yeux du réseau des contenus sauvegardés pour ne pas qu’ils puissent être volés.

Le logiciel Storage Direct Protection s’appelait initialement Storage Direct. Il capture les données sur les baies de stockage pour les sauvegarder sur des applianceq Data Domain. Sa dernière version, qui prend en charge les toutes dernières baies PowerMax 2500 et 8500, détecte mieux les seuls blocs modifiés dans les snapshot locaux pour réduire le trafic des sauvegardes aux seules données réellement nouvelles.

Selon Dell, cette amélioration permettrait d’atteindre des vitesses de 46 To/heure pour la sauvegarde et de 21 To/heure pour la restauration. Il est à noter que ce logiciel ne sera disponible qu’à partir de cet été.