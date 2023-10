Stockage : Dell met à jour toutes ses solutions

Dell met à jour les systèmes de ses baies de stockage PowerStore et PowerMax, ainsi que son SDS PowerFlex. Outre des optimisations dédiées – plus de capacité supportée par PowerFlex 4.5, moins d’énergie consommée grâce à PowerMaxOS 10.1, une meilleure résilience avec PowerStore 3.6 –, il s’agit globalement de mieux appuyer les efforts de maintenance proactive des entreprises ou des prestataires.

En substance, les nouveaux systèmes produisent des logs plus verbeux qui enrichiront soit CloudIQ, le moteur en ligne de Dell qui sert à monitorer et piloter ses équipements avec zest d’IA, soit toute autre console de monitoring.

« CloudIQ AIOps de Dell exploite ces métriques opérationnelles, énergétiques et liées à la sécurité pour fournir des prédictions, des notifications et des recommandations d’actions correctives aux utilisateurs. Il s’agit de faire de l’analyse prédictive pour identifier de manière proactive les possibilités d’optimisation du stockage », dit Ben Jastrab, directeur Produits de Dell pour le stockage, dans un billet de blog.

On note que PowerFlex peut lui-même greffer un accès fichier au stockage en mode bloc qu’il partage. À ce titre, la nouvelle version 4.5 du SDS, en cloud comme sur site, « accélère par 5 l’accès aux fichiers et multiplie par 22 la quantité de snapshots » avance Dell, sans toutefois dire quels chiffres exactement ces proportions permettent d’atteindre.

Dans le milieu de gamme, les baies soit SAN (mode bloc), soit NAS (modes fichier et objet) PowerStore bénéficient d’un nouvel OS PowerStoreOS 3.6. Celui-ci apporte quatre nouvelles fonctions. La plus importante est la bascule entièrement automatisée du stockage vers un site de secours. Elle passe par l’installation d’un nœud supplémentaire, dit « Metro Witness », à installer sur un troisième site.

PowerMaxOS 10.1. pour tirer parti de l’accélération des DPUs

Dans le haut de gamme, les baies SAN/NAS PowerMax (pour les bases de données critiques, les gros clusters de VMs et les mainframes) voient leur système PowerMaxOS passer en version 10.1. Le principal avantage de cette nouvelle évolution est la réduction de consommation d’énergie. Selon Dell, à nombre de watts consommés équivalents, une baie PowerMax mise à jour pourrait délivrer jusqu’à 2,8 fois plus d’accès.

Manifestement, quinze mois après la version 10, tout court, de PowerMaxOS, Dell serait parvenu à développer pour son système des pilotes qui exploitent réellement les facultés d’accélération des DPU Nvidia BlueField équipant ses baies PowerMax. Parmi les accélérations concernées, la compression en temps réel – d’un facteur de 5:1 pour les VMs et de 3:1 pour les mainframes – serait désormais exécutée par les DPU et non plus les processeurs.

D’autres fonctions liées à la sécurité sont améliorées, comme la détection des anomalies parmi les entrées/sorties ou le chiffrement des paquets de données qui se fait désormais avec le protocole TLS 1.3. Par ailleurs, il est possible de passer par un système de gestion de clés externes pour chiffrer/déchiffrer les contenus. Dell explique qu’il ne sert ainsi plus à rien pour des malfaiteurs de dérober physiquement une baie PowerMax. Le constructeur ne précise pas si le cas s’est réellement présenté un jour.