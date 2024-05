Canva vise les grandes entreprises avec de nouveaux produits dédiés

Canva, la plateforme de création graphique en ligne, a décidé de partir à la conquête du marché des grandes entreprises avec une série de nouveaux produits et services, notamment un nouvel abonnement haut de gamme baptisé « Canva Entreprise ».

« Notre objectif pour la deuxième décennie est d’unifier les écosystèmes fragmentés des outils de design, d’IA et de gestion des tâches, en les rendant accessibles et faciles à utiliser pour tous les professionnels », insiste Melanie Perkins, co-fondatrice et PDG de Canva.

Canva, fondée en 2013, est une plateforme de conception visuelle tout-en-un qui permet de créer des documents, des présentations, des visuels pour les réseaux sociaux ou encore des vidéos. L’éditeur revendique aujourd’hui plus de 180 millions d’utilisateurs actifs mensuels.

Un nouvel abonnement Canva Entrerprise Pour séduire les organisations internationales, et parmi les principales nouveautés annoncées, figure « Canva Entreprise ». Cet abonnement premium propose une gestion modulable du nombre de postes et de licences, un stockage cloud évolutif et la possibilité de créer plusieurs équipes au sein de l’organisation. L’abonnement affine également le contrôle des accès et permet l’authentification multifacteur (MFA), le SCIM (System for Cross-domain Identity Management, en français Système de gestion des identités interdomaines), ou l’authentification unique (SSO). L’éditeur assure par ailleurs « une exonération de responsabilité pour le contenu créé par l’IA pour les clients éligibles ». Enfin, Canva Enterprise embarque des contrôles avancés concernant la gestion de marque et l’administration. Avec ces fonctionnalités, l’éditeur a séduit FedEx chez lequel « Canva est devenu un outil de grande envergure [pour] améliorer la qualité et l’efficacité de nos communications visuelles », assure Rebecca Janes, Designer créatif et Manager stratégique de la transition environnementale chez le transporteur.